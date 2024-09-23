نقيب تمريض الأقصر: المعاهد جاهزة لاستقبال الطلاب الجدد ومعهد الضبعية إضافة جديدة للتأمين الصحي

قامت الدكتورهة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد نائب مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، بجولة تفقدية لعدد من معاهد الرعاية الفنية للتمريض بمحافظة الأقصر، وذلك لمتابعة العملية التعليمية الخاصة بطلاب التمريض خلال العام الدراسي الجديد.

معاهد التمريض بالأقصر

بدأت الجولة بمقابلة مع المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر والتى أشاد من خلالها محافظ الأقصر بمنظومة التامين الصحي الشامل بالمحافظة، كما اشاد بمنظومة المعاهد الفنية للتمريض التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأكد أن ما يوجد في مستشفيات ومراكز طبية ووحدات صحية بالأقصر يضاهي كثير من المنشآت الصحية على المستوى العالمي، وأن وجود معاهد التمريض الستة على مستوى المحافظة اضافة جيدة تضاف الى منظومة الرعاية الصحية على مستوى الجمهورية.

عقب ذلك توجهت الدكتورة كوثر محمود يرافقها الدكتور أحمد حماد إلى الضبعية لافتتاح معهد التمريض الجديد والذي تم تجهيزه للالتحاق بالمنظومة التعليمية خلال العام الدراسي الحالي ليضم 126 طالبا وطالبة من الطلبة المتميزين ممن انطبقت عليهم الشروط اللازمة للالتحاق بالمعهد الجديد والتي كان اعلن عنه من قبل وتقدم لها اعداد كبيرة من ابناء المحافظة.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود ان اليوم يتم عمل كشف الهيئة للطلاب المتقدمين للمعهد وقامت باختبار بعض الطلاب بنفسها، ويشمل كشف الهيئة الاختبار الشخصى واختبار القدرات واختبار قوة الملاحظة بالإضافة إلى الاختبار النفسي ومهارات التواصل الاجتماعي عقب ذلك سيتم توقيع الكشف الطبي على الطلبه الذين اجتازوا اختبار كشف الهيئة.



وأشارت الدكتورة كوثر محمود نقيب عام التمريض وعضو مجلس إدارة هيئه الرعايه الصحيه والمشرف العام على التمريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل عضو مجلس الشيوخ الى اهميه انشاء مدارس ومعاهد رعايه للتمريض بهدف توفير ممرضين قادرين على القيام بالعناية التمريضية الأساسية بعد دراستهم المعلومات والمهارات العمليه اللازمه والتى تؤهلهم اثناء عملهم مع الافراد.



وأكدت دكتورة كوثر أنه سينضم لمنظومة التعليم بمعاهد التمريض بالأقصر عدد من الطلاب بمعاهد( الكرنك -الضبعية-المجمع الطبى -طيبه-حورس -ايزيس)، وسيتم التحاق هؤلاء الطلاب بمعاهد التمريض بالمحافظة لاستكمال الدراسة بنظام الخمس سنوات لينضم لهيئه الرعايه الصحيه ممرضين على أعلى مستوى من التعليم وفق لمعايير الجودة العالمية المتبعه تحت مظله التامين الصحي الشامل بما يسهم في النهايه من تحسين جودة الرعاية الطبية المقدمة لمنتفعي منظومة التامين الصحي الشامل بما يتناسب مع معايير الجودة وحاجة سوق العمل.

وعقب ذلك قامت الدكتورة كوثر محمود بتفقد معهد تمريض حورس بمدينة ارمنت وقامت بإجراء المقابلات الشخصية (كشف الهيئة) للطلاب المتقدمين للمعهد.

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