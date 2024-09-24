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حوادث

بالأسماء، وزير الداخلية يوافق على رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا

اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق وزير الداخلية

 وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصًا بعد فقدها الفترة الماضية.

 

قرار وزارة الداخلية رقم 1650 لسنة 2024

وجاء نص القرار كالتالي: وزارة الداخلية قـرار رقم 1650 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرر: تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم اهيثم فهمى محمود وآخرهم  سها أحمد عادل).

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أسماء طالبى رد الجنسية المصرية: هيثم فهمى محمود السعودية 9/2/1983،  السيد محمد محمود الشرقية 29/5/1962،  إسلام رشدى محمد الإسكندرية 23/9/1979،  محب محمد على المنوفية 27/8/1963، الراهب صموئيل سانت أنطونيوس بالميلاد باسم ظريف فكرى المنيا 1/4/1978،  تامر محسن حسن القاهرة 6/2/1976،  أمير عبد الله فرج القاهرة 4/5/1986، أحمد محمد عبد العزيز القاهرة 1/3/1984 9 السيد/ أحمد حسن شعبان القاهرة 27/2/1986،  منى مجدى فرج القاهرة 8/2/1973، سما إيهاب صلاح القاهرة 12/10/1999،  سها أحمد عادل الجيزة 5/9/1981.

 

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