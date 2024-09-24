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شيخي وأستاذي، رسالة خاصة من أمين مجمع البحوث الإسلامية الجديد لشيخ الأزهر

الدكتور الدكتور
الدكتور الدكتور محمد عبد الدايم علي سليمان الجندي، فيتو

حرص الدكتور محمد عبد الدايم علي سليمان الجندي، الأمين العام الجديد لمجمع البحوث الإسلامية على توجيه رسالة خاصة إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر بعد قرار تعيينه.

قرار تعيين الدكتور محمد عبد الدايم في منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية 

وكان فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، كلف أمس الإثنين الدكتور محمد عبد الدايم علي سليمان الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، بالقيام بمهام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.
 

رسالة أمين مجمع البحوث الإسلامية إلى شيخ الأزهر 

وكتب الجندي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك”: “شيخي العالم الجليل فضيلة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف..يعجز القلم عن نسج كلمات تعبر عن معاني الإكبار والتقدير لفضيلتكم فإن لكم في قلب الأمة كلها مكانة شامخة تنبي عن قدركم عند الله تعالى وإنني أكتب إليكم متوقلا  معارج الإكبار والتقدير والشكر على ثقتكم الغالية لما وكلتم إلى من أمانة الصرح الأزهري المشيد مجمع البحوث الإسلامية مجمع العلم والنور والعطاء، وتلك أمانة تكليفية حقيقية”

وأشار الى أن:" شيخي وأستاذي الجليل ووالدي الطيب الكريم فضيلة الإمام الأكبر أعاهدكم أمام الله تعالى أن ألزم بركم والوفاء لكم محتذيا سبيلكم وتوجيهكم، مهتديا بنبراسكم تحت قبة الأزهر المعمور، وفي ّالخلال، محمود الشمائل، أريحي الطباع، كريم المخبر لزيم الإخلاص والتفاني في خدمة الأزهر الشريف والوطن الحبيب تحت رعاية فضيلتكم المباركة".

وأضاف “الجندي”:" شيخي الجليل أعاهد الله وأعاهدكم أن أكون عضدا وساعدا في خدمة الأزهر المعمور..عضدا عالي الهمة، ولسانا يخاطب عقول الشباب بالتسامح والسلام والمحبة على كل المنصات الواقعية والافتراضية ليغرس فيهم المعارف الأصيلة من فرائد علوم الأزهر الشريف التي تمنح الفطرة انسجاما بالوجود من جديد لأنه يعيدها إلى نشأتها الأولى من غير تشويش بجنوح عن السلم والوسطية أو جموح إلى غلو يكدر صفوها أو تشدد يعكر نقاءها ويعطل اعتدالها أو تشويه لعقيدة الإسلام وعبادة رب الأنام".

وتابع:"أعاهدكم شيخي أن أتكبد معالي الجهد والتفاني شريف الطبع، عزيز النفس، في سبيل حفظ هيبة وهيئة الأزهر الشريف متجردا عن كل حظ نفسي أو هوى يخالف ضميري وعهدي لفضيلتكم…أسأل الله تعالى أن يعينني على حمل الأمانة والوفاء الكامل لفضيلتكم وللأزهر الشريف في خدمة الإسلام والوطن الحبيب".

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بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية.. من هو الدكتور محمد عبد الدايم الجندي؟ (إنفوجراف)

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ابن إسنا، أبرز المحطات في حياة الدكتور محمد الجندي بعد تعيينه أمينا للبحوث الإسلامية

 

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