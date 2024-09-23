الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

ابن إسنا، أبرز المحطات في حياة الدكتور محمد الجندي بعد تعيينه أمينا للبحوث الإسلامية

الدكتور محمد عبد
الدكتور محمد عبد الدايم علي سليمان الجندي
ads

كلَّف فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد عبد الدايم علي سليمان الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، بالقيام بمهام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، لحين اتخاذ الإجراءات القانونية لشغل الوظيفة.

وفي السطور التالية ننشر  أبرز المقتطفات من السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد الدايم الجندي:

ولد الجندي في قرية الدير شرق التابعة لمركز إسنا بمحافظة الأقصر عام 1975، وحصل على ليسانس الدعوة الإسلامية من جامعة الأزهر عام 1997 بمرتبة الشرف، ثم نال درجة الامتياز في رسالة التخصص الماجستير عام 2003، بعنوان "فطرة التدين بين الأصالة والمعاصرة في ضوء الوحي الإلهي والفكر البشري"، وفي عام 2005 نالت رسالة العالمية الدكتوراة الخاصة به مرتبة الشر ف الأولى.

 السيرة الذاتية للدكتور محمد عبد الدايم الجندي

عمل الدكتور محمد عبدالدايم، أستاذا بقسم الأديان والمذاهب بكلية الدعوة بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، ثم رئيسا لقسم الأديان والمذاهب بالكلية حتى تكليفه بمنصب وكيل كلية الدعوة للدراسات العليا والبحوث، كما عمل مسؤولًا عن الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية، وعضوا ومقررا في اللجنة العلمية المختصة بترقية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل بالسعودية، وعضوا ومقررا في لجنة تقييم الكتب العلمية والمراجع الدراسية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل.

مؤلفات الدكتور محمد عبد الدايم الجندي

من أبرز مؤلفاته؛ "مباحث في العقيدة الإسلامية والمذاهب المعاصرة"،" قضايا ثقافية معاصرة " و"أيها الملحدون.. مالكم لا ترجون لله وقارا؟!" و"إتحاف الأنام بسيرة الزهاد في صدر الإسلام " و"السلوة في شرائط الخلوة"و "الإيمان بالغيب عقيدة ومنهج حياة"، و"كتاب: الشيخ صالح الجعفري حياته وجهوده".

من أهم البحوث التي شارك بها الجندي في الملتقيات العلمية؛ " مفهوم المواطنة وأثره في التنمية "، " التسامح بين النظرية والتطبيق "، " عقيدة التكفير وأثرها على واقع الأمة الإسلامية "، " الإرهاب ضراوة أحقاد ومرارة حصاد "، " رؤية علاجية لظاهرة التكفير في ضوء الوسائل والأساليب النظرية والتطبيقية "، " دور السنن الإلهية في القرآن والسنة في الإقناع "، " الترويج للشائعات التحديات والعلاج "، " أثر الإسلام في توجـيه الفكر نحو السلام رؤية تكـوينية من منــظور إسـلامي "، " التصوف الإسلامي والبناء الحضاري ".

تولى الجندي رئاسة مؤتمر (دور المؤسسات الدينية في ترسيخ مفهوم التسامح وحوار الحضارات، في مدريد بأسبانيا، ورئيس مؤتمر (نحو شراكة أزهرية في صناعة وعي فكري آمن..رؤية واقعية استشرافية)..بكلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة، وأمين عام مؤتمر (دور العلوم الشرعيةفي خدمة الدعوةالإسلامية) كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة،و أمين عام مؤتمر (الدعوةالإسلاميةوالسلام العالمي) كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة.، ورئيس ملتقى الدراسات العليا على مدار خمس سنوات.

txt

شيخ الأزهر يكلف الدكتور محمد الجندي بمهام أمين مجمع البحوث الإسلامية

txt

بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية، من هو الدكتور محمد الجندي؟

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الدكتور محمد عبد الدايم جامعة الملك فيصل جامعة الأزهر شيخ الأزهر كلية الدعوة الإسلامية كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر مجمع البحوث الإسلامية محمد عبد الدايم الجندي الدكتو رمحمد عبد الدايم علي سليمان الجندي

مواد متعلقة

بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية، من هو الدكتور محمد الجندي؟

شيخ الأزهر يكلف الدكتور محمد الجندي بمهام أمين مجمع البحوث الإسلامية

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

من الأفضل للمنطقة هاريس أم ترامب؟ رد غير متوقع من ساويرس(فيديو)

الشيري بـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم

أول تعليق من نجيب ساويرس على أزمة الفقاعة العقارية (فيديو)

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح مع بعثة الزمالك

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث)

قرار جديد ضد فتاة فيديو الهرم بعد ادعائها اعتداء 5 سودانيين عليها

مع طرح رأس بناس، نجيب ساويرس يكشف موقفه من الاستثمار بالبحر الأحمر (فيديو)

منوعات

المزيد

إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

شرطيات تركيات ينقلن مجرمًا بسيارة مخصصة للحيوانات لهذا السبب

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

المزيد

خدمات

المزيد

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

حكاية البواب مع محمد حسنين هيكل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل للطلاب: أفضل بداية للعام الدراسي تكون من خلال وضع نية صافية للتعلم (فيديو)

شباب حول الرسول، خالد بن سعيد "أول مَن كتب بسم الله الرحمن الرحيم"

ما هي خائنة الأعين؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية