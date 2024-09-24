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محافظات

ميدان الساعة بدمياط في ثوبٍ جديد بعد تنفيذ أعمال الصيانة ورفع الكفاءة (صور)

ميدان الساعة بدمياط
ميدان الساعة بدمياط بعد التطوير

أعلن الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، عن إعادة افتتاح ميدان الساعة بمدينة دمياط، والذى شهد تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة، وتشغيل الساعة الموجودة داخل الميدان، وذلك من خلال الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط وبالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية.

ويقع ميدان الساعة بوسط مدينة دمياط ويُعد من أهم وأشهر مناطق ومعالم المدينة،  حيث تم الحرص على إعداد خطة لصيانة الساعة وتشغيلها مع الحفاظ على الطابع الخاص بها منذ انشائها، كما تأتي تلك الأعمال فى إطار رؤية وخطة المحافظة نحو رفع كفاءة المناطق الرئيسية بمختلف المدن للارتقاء بالشكل الحضارى.

وشهد ميدان الساعة، أشهر ميادين محافظة دمياط، أعمال تطوير حيث تم إزالة الحدائق الموجودة بالميدان وإعادة زراعتها بالنخيل ونباتات الزينة، وتنسيقها بشكل كامل بالتنسيق مع المهندس محمد رزق رئيس الوحدة المحلية لمركز ودمياط، كما تم زراعة الساعة من الداخل بالورود ونباتات الزينة المختلفة ورفع كفائتها  ، ونشر مقاعد للجلوس حول الحدائق الموجودة بالميدان.

وميدان الساعة كان يطلق عليه مسمى ميدان "البوستة" نظرا لتواجد مركز البريد الرئيسي بدمياط.. لكن مع عمليات التطوير التي شهدها الميدان تم إنشاء ساعة كبيرة تتوسطه حيث أطلق عليه ميدان الساعة. 

الميدان محور مروري هام  

ويعد ميدان الساعة من الأماكن المهمة في دمياط لأنه على بعد أمتار قليلة من الميدان كان يقع مبنى ديوان عام المحافظة ومجلس مدينة دمياط وقصر الثقافة ومديرية التربية والتعليم ومديرية الشباب والرياضة مستشفى دمياط العام ومستشفى الهلال والغرفة التجارية.

ميدان الساعة بدمياط بعد تطويره

كما شهد الميدان الآن تطويرات كبيرة بالمنطقة خاصة بحديقة بنت الشاطئ التي تم تطويرها بالإضافة إلى تطوير منطقة كورنيش النيل بدمياط. 

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