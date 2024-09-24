الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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انتظام العملية التعليمية بمدارس البحيرة (صور)

متابعة بدء العام
متابعة بدء العام الدراسي الجديد

أجرى  مديرو عموم الإدارات التعليمية بمحافظة البحيرة، منذ الصباح الباكر،جولات لمتابعة انتظام الطلاب داخل المدارس حيث قاموا كل فى نطاق ادارتة التعليمية بحضور طابور الصباح وتحية العلم والاذاعة المدرسية وتابعوا انتظام الطلاب داخل الفصول  وإطمأنوا على تفاعل الطلاب ومطابقة قوائم الفصول للتعلميات الوزارية المتعلقة بتخفيض الكثافة الطلابية وكذا جاهزية المدرسة وتوافر كافة الخدمات والادوات المساعدة والمعامل بها. 

انضباط العام الدراسي وسد العجز فى هيئة التدريس

وحرصوا على الاطمئنان على وصول الكتب المدرسية وتوزيعها على الطلاب كما قاموا بمتابعة اجراءات واليات توزيع الكثافات الطلابية والقرارات والتعليمات الوزارية الخاصة بانتظام وانضباط العام الدراسي وسد العجز فى هيئة التدريس مؤكدين على حسن استقبال الطلاب ومعاملتهم وتنظيم دخولهم وخروجهم مع المتابعة والاشراف من قبل المعلمين كما تابعوا الانشطة الطلابية التى تساهم فى تنمية مهارات وقدرات الطلاب واطمانوا على الانضباط الإدارى والالتزام باللوائح الإدارية بالمدارس وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب وتقديم افضل الخدمات التعليمية بالاضافة الى متابعة النظافة العامة بالمدارس داخليا وخارجيا وتوفير اجراءات الأمن والسلامة.

 

إنتظام سير العملية التعليمية بالمدارس

جاء ذلك تفعيلا لتوجيهات محمد عبداللطيف _  وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى والدكتورة جاكلين عازر _ محافظ البحيرة بضرورة المتابعة الميدانية لإنتظام سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكد من نظافتها العامة وتحقيق الانضباط الإدارى والتعليمى وتفعيل القرارات الوزارية الواردة فى هذا الشان  وكذلك الالتزام بالاشراف اليومى والجدول المدرسى وتفعيل الأنشطة الطلابية.

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