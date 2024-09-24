مكافآت لاعبي الأهلي حال التتويج بالسوبر الإفريقي

النادي الأهلى ، قال مصدر داخل الأهلي إن هناك مكافأة مالية تبلغ قيمتها ٣٠٠ ألف جنيه لكل لاعب حال التتويج بالسوبر الإفريقي أمام الزمالك يوم الجمعة.



أضاف المصدر: هناك مكافأة مالية إضافية خارج لائحة للفريق الداخلية يحصل عليها الجهاز الفني واللاعبين فورا داخل ملعب المباراة حال التتويج باللقب.



وأوضح أن سامي قمصان مدرب الأهلي القائم بأعمال مدير الكرة أبلغ اللاعبين بوجود مكافأة خاصة خارج اللائحة سيحصل عليها اللاعبين حال التتويج باللقب.

كما قال مصدر داخل الأهلي إن هناك جلسة مرتقبة قد تجمع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي مع التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق عقب مباراة السوبر الإفريقي أمام الزمالك الجمعة القادم.



أضاف: الخطيب سيعقد جلسة مع معلول في محاولة لمصالحة اللاعب الغاضب من عدم تجديد تعاقده وأيضا عدم قيده في قائمة الفريق.



وأوضح أن الخطيب أوصى بترضية معلول ومتابعة برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في وتر أكيلس بشكل مكثف وعرض علي اللاعب أيضا من خلال الجهاز الطبي سفره الي الخارج على نفقة النادي لاستكمال تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك الجمعة المقبل في السوبر الإفريقي، حيث بات من المنتظر أن يبدأ الأهلي مباراة السوبر بنفس التشكيل الذي خاض به آخر مباراتين أمام جورماهيا الكيني.

تشكيل الأهلي الأقرب للسوبر الإفريقي

محمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ويحيى عطية الله ومروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور وحسين الشحات وبيرسي تاو ووسام أبو علي.

الأهلى، يجتمع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع جهازه المعاون اليوم لوضع خطة عبور الزمالك الجمعة القادم في السوبر الإفريقي.

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة القادم في كأس السوبر الإفريقي.

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الزمالك الجمعة القادم في السوبر الإفريقي وذلك بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الاثنين.

يستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

تنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.