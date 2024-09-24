الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

تفاصيل شخصية إسلام إبراهيم في مسلسل تيتا زوزو

إسلام إبراهيم، فيتو
إسلام إبراهيم، فيتو

 يتابع مسلسل تيتا زوزو قطاع كبير من الجمهور بمصر والوطن العربي، ونجح الفنان إسلام إبراهيم في أن يجذب الأنظار بالشخصية التي يقدمها بالمسلسل.

  يجسد إسلام إبراهيم شخصية AI تابعة لتطبيق يجعل شخصيات الذكاء الاصطناعي تتجسد أمام المستخدم بمجرد ارتداء نظارة التطبيق.

وكان إسلام إبراهيم في البداية متفائلا ومتشوقا للنزول إلى الأرض وبالتحديد مصر، ولكن حينما استدعته حنان “دنيا ماهر” التي بثت فيه جرعة كبيرة من الحزن تغيرت صفاته وأصبح متشائما وذو سلوكيات فجة وهو ما ظهر بوضوح حينما استدعته تيتا زوزو “إسعاد يونس”.

مسلسل تيتا زوزو

 وينتمي مسلسل تيتا زوزو للمسلسلات الطويلة حيث يبلغ عدد حلقاته ٣٠ حلقة.

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

إسعاد يونس أسلام إبراهيم تيتا زوزو محمد كيلاني مسلسل تيتا زوزو

مواد متعلقة

مسلسل برغم القانون الحلقة 7، الإفراج عن إيمان العاصي وزوجها يراقبها خلسة

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 2، محمود البزاوي يزور إسعاد يونس بعد الحادث

زوج إيمان العاصي في مسلسل برغم القانون، من هو الفنان محمد القس؟

اليوم، انطلاق عرض مسلسل تيتا زوزو على قناة dmc

الأكثر قراءة

تحذير عاجل من الكهرباء قبل تحصيل فواتير استهلاك سبتمبر

سعر جرام الذهب صباح اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 (تحديث لحظى)

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

ماذا فعل موظف بمدرسة السعيدية مع طالب بسبب قصة شعره؟ (فيديو)

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح اليوم الثلاثاء بعد الارتفاعات الأخيرة

وزير الصحة يحيل المتغيبين في مركز أسرة الفجالة للتحقيق

2630 دولارا للأونصة، مفاجأة مؤشر الذهب في التداولات العالمية

آخر مستجدات سيارة الإنتاج الحربي بديل التوك توك الجديدة

منوعات

المزيد

الجنون لم يحمه من العقاب، ولاية أمريكية تدين مسلحا قتل 10 أشخاص

حفلة تحرش بفتاة مغربية، قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء 24 سبتمبر 2024 بالسوق المحلي

سعر كيلو العدس، أسعار العدس اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

ارتفاع أسعار الدواجن البيضاء اليوم الثلاثاء 24-9-2024 في الأسواق

سعر زجاجة الزيت، أسعار الزيت اليوم الثلاثاء 24- 09- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

بكتيريا الإيكولاي.. حقيقة المرض الغامض بين أهالي أسوان (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية مطاردة الثعلب في المنام وعلاقتها بوجود مشكلات عائلية

شباب حول الرسول، أسيد بن حضير "أوتي مزمارا من مزامير آل داوُد"

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية