تفاصيل شخصية إسلام إبراهيم في مسلسل تيتا زوزو

يتابع مسلسل تيتا زوزو قطاع كبير من الجمهور بمصر والوطن العربي، ونجح الفنان إسلام إبراهيم في أن يجذب الأنظار بالشخصية التي يقدمها بالمسلسل.

يجسد إسلام إبراهيم شخصية AI تابعة لتطبيق يجعل شخصيات الذكاء الاصطناعي تتجسد أمام المستخدم بمجرد ارتداء نظارة التطبيق.

وكان إسلام إبراهيم في البداية متفائلا ومتشوقا للنزول إلى الأرض وبالتحديد مصر، ولكن حينما استدعته حنان “دنيا ماهر” التي بثت فيه جرعة كبيرة من الحزن تغيرت صفاته وأصبح متشائما وذو سلوكيات فجة وهو ما ظهر بوضوح حينما استدعته تيتا زوزو “إسعاد يونس”.

مسلسل تيتا زوزو

وينتمي مسلسل تيتا زوزو للمسلسلات الطويلة حيث يبلغ عدد حلقاته ٣٠ حلقة.

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.