الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ريال مايوركا بخطف فوزا مثيرا من بيتيس في الليجا

مايوركا، فيتو
مايوركا، فيتو

فاز فريق ريال مايوركا في الدقائق الأخيرة على مضيفه ريال بيتيس 2 /1، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وتقدم بيتيس في الدقيقة السابعة عن طريق جيوفاني لو سيلسو، قبل أن يدرك دانييل رودريجيز التعادل لمايوركا بعد ذلك بدقيقة.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، سجل فاليري فرنانديز الهدف الثاني لمايوركا.

ورفع مايوركا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بيتيس عند ثماني نقاط في المركز الحادي  عشر.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ريال مايوركا بيتيس مايوركا الدوري الإسباني

مواد متعلقة

الدوري الإسباني، ريال بيتيس يتعادل 1-1 مع مايوركا في الشوط الأول

بيلينجهام يسب حكم لقاء ريال مدريد وإسبانيول

الليجا تحدد مواعيد الجولة العاشرة بالدوري الإسباني

الأكثر قراءة

عمرو أديب يكشف توقعاته لمباراة السوبر الإفريقي ورغبة تركي آل الشيخ

ارتفاع جديد، سعر جرام الذهب مساء اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024

بيان سعودي عاجل عن تطورات الحرب في لبنان

الشيري بـ 200 جنيه، ارتفاع جديد في أسعار الطماطم بالأسواق اليوم

من الأفضل للمنطقة هاريس أم ترامب؟ رد غير متوقع من ساويرس(فيديو)

أول تعليق من نجيب ساويرس على أزمة الفقاعة العقارية (فيديو)

بالأسماء، إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم سيارتين بالدقهلية

وفاة النحات سمير شوشان عن عمر ناهز 71 عاما

منوعات

المزيد

قرويون يربطون ثعبانًا ساما ويحرقونه حيًا في الهند،اكتشف السبب

إحصائيات رسمية: 25 ألف مهاجر وصلوا بريطانيا منذ بداية 2024

شرطيات تركيات ينقلن مجرمًا بسيارة مخصصة للحيوانات لهذا السبب

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأثنين 23-09-2024 في الأسواق

31 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية.. من هو الدكتور محمد عبد الدايم الجندي؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 24-9- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 - 9- 2024 في القاهرة والمحافظات

أسامة قابيل للطلاب: أفضل بداية للعام الدراسي تكون من خلال وضع نية صافية للتعلم (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية