ريال مايوركا بخطف فوزا مثيرا من بيتيس في الليجا
فاز فريق ريال مايوركا في الدقائق الأخيرة على مضيفه ريال بيتيس 2 /1، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني.
وتقدم بيتيس في الدقيقة السابعة عن طريق جيوفاني لو سيلسو، قبل أن يدرك دانييل رودريجيز التعادل لمايوركا بعد ذلك بدقيقة.
وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني، سجل فاليري فرنانديز الهدف الثاني لمايوركا.
ورفع مايوركا رصيده إلى 11 نقطة في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد بيتيس عند ثماني نقاط في المركز الحادي عشر.
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