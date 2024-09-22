رفع الأثقال، حنين أحمد تنسحب من بطولة العالم بسبب الإصابة
رفع الأثقال، انسحبت حنين أحمد لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال من منافسات وزن ببطولة العالم للناشئين تحت 20 عاما، المقامة حاليا في إسبانيا بمشاركة عدد كبير من المنتخبات.
واعتذرت حنين أحمد عن عدم استكمال البطولة بعد تعرضها لإصابة قوية خلال مشاركتها في منافسات الخطف ببطولة العالم.
قائمة منتخب رفع الأثقال في بطولة العالم
وتضم قائمة منتخب رفع الأثقال في البطولة كل من، سيد علي وأحمد جمال وعبد الرحمن يونس والسيد ضيف وحنين أحمد وشمس أحمد ورحمة أحمد.
وكان منتخب رفع الأثقال قد أنهى مؤخرا مشاركته في منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وحصد المنتخب الوطني فضية وحيدة جاءت من خلال سارة سمير في منافسات وزن 81 كجم بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
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