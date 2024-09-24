كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو استعدادا لمواجهة الزمالك

الأهلى، يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق، استعدادا لمواجهة الزمالك الجمعة القادم في كأس السوبر الإفريقي.

ويستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة مارسيل كولر اليوم تدريباته على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة الزمالك الجمعة القادم في السوبر الإفريقي وذلك بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الاثنين.

ويستعد الأهلى لمواجهة الزمالك فى التاسعة مساء الجمعة المقبل بتوقيت القاهرة، على ملعب المملكة آرينا بالمملكة العربية السعودية، على لقب كأس السوبر الإفريقى.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

وتنقل بي إن سبورت المفتوحة مباراة السوبر الأفريقى بين الأهلى والزمالك بتعليق المعلق الرياضي الشهير عصام الشوالي، بينما ستنقل إم بي سي مصر المباراة بتعليق الثنائي مدحت شلبي وفارس عوض، كما ستنقل المباراة قناة أبوظبي الرياضية المفتوحة.