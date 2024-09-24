الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط حادث سرقة مكتب وزارة التضامن لخدمات المواطنين

كاميرات مراقبة
كاميرات مراقبة

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط حادث سرقة مكتب خدمات المواطنين التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، للوقوف علي ملابسات الحادث.

ويواصل فريق البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة جمع المعلومات والتحريات لكشف ملابسات سرقة مكتب خدمات المواطنين التابع لوزارة التضامن الاجتماعي بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، حيث يقوم فريق بحث على تفريغ الكاميرات المحيطة بالمكتب والموجودة بداخله للوصول للمتهمين وضبطهم.

سرقة تليفزيون وأثاث

وكانت البداية بتلقي أجهزة الأمن بالجيزة بلاغًا، بتعرض مكتب خدمة المواطنين التابع لوزارة التضامن الاجتماعي للسرقة، وشملت المسروقات: جهاز تليفزيون يستخدم في العرض وبعض الأثاث.

وبعرض البلاغ على اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أمر بتشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هاني شعراوي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لكشف ملابسات الواقعة.

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