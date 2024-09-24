نشرة الأخبار، انخفاض أسعار البيض.. حريق بمعهد الأورام بسوهاج.. دولة عربية تسجل أول إصابة بجدري القرود

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يصل إلى 4 جنيهات، انخفاض أسعار البيض في الأسواق

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض انخفاضًا ملحوظا في سعر الكرتونة الأسواق، بالتزامن مع العام الدراسي الذي بدأ في المدارس الحكومية يوم السبت الماضي.

حريق بمعهد الأورام بسوهاج، نائب المحافظ ووكيل الصحة: إخلاء المبنى ونقل المرضى (صور)

انتقل الدكتور محمد عبد الهادي نائب محافظ سوهاج، والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إلى مركز أورام سوهاج، عقب وصول بلاغ عن وجود حريق بالدور الثالث بمبنى (أ) بسكن التمريض بمركز الأورام.

حيث وجه نائب المحافظ بإخلاء باقي أدوار المبنى من المرضى، وعددهم 50 مريضًا كإجراء احترازي لضمان سلامتهم ونقلهم إلى مبنى آخر داخل المعهد ولا توجد خسائر في الأرواح.

بوريل: نحن على وشك حرب شاملة في الشرق الأوسط

حذَّر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من أنَّ النزاع المستعر بين إسرائيل وحزب الله اللبناني يهدد بإغراق الشرق الأوسط برمّته في "حرب شاملة".

فرنسا تطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بسبب الوضع في لبنان

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل باروت في كلمته أمام "قمة المستقبل" بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أن فرنسا تدعو لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي فيما يتعلق بالوضع في لبنان.

القسام: استشهاد حسين النادر إثر عملية اغتيال صهيونية خلال العدوان على لبنان

نعت "كتائب القسام - لبنان"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، القائد الميداني حسين محمود النادر الذي لقي حتفه إثر عملية اغتيال إسرائيلية في لبنان.

وزارة الصحة اللبنانية: 492 شهيدا جراء الضربات الإسرائيلية

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، مساء الإثنين، ارتفاع عدد الشهداء من جراء الضربات الإسرائيلية على لبنان إلى 492 وعدد المصابين إلى 1645 منذ صباح أمس.

حزب الله يستهدف مقار عسكرية إسرائيلية بالصواريخ

في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، أعلن حزب الله اللبناني شن هجمات على أهداف إسرائيلية عدة، في خضم التصعيد المتبادل بين الطرفين.

واستهدف حزب الله قاعدة عاموس العسكرية، التي تعد القاعدة ‏الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي، بصواريخ "فادي 1".

كما أعلن الحزب استهداف مصنع المواد المتفجرة ‏في منطقة زخرون، التي تبعد عن الحدود 60 كيلومترًا، بصواريخ "فادي 2".

إعلام عبري: إسرائيل منفتحة على التهدئة مع حزب الله في حالة واحدة

ذكر تقرير لصحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أن إسرائيل " منفتحة على تهدئة التوترات مع حزب الله اللبناني إذا كان الأخير على استعداد للتوصل إلى تهدئة".

الشرطة الإسرائيلية تعتدي بالضرب المبرح على المتظاهرين من الحريديم (فيديو)

أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي ضجة في إسرائيل، إذ يظهر أفرادا من الشرطة يوجهون ضربات عنيفة بالهراوات وركلات لمحتجين من طائفة الحريديم.

دولة آسيوية تسجل أول حالة إصابة بمرض جدري القردة

أعلنت السلطات الهندية أمس الإثنين، تسجيل أول حالة إصابة بمرض "جدري القردة" من السلالة الفرعية (1 بي) سريعة الانتشار، مبينة أنها لمواطن هندي عائد من دولة الإمارات.

تحذير من تسونامي، زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب اليابان

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة وبعمق 73 كيلومترًا شبه جزيرة إيزو في اليابان، وتم تفعيل تحذير من حدوث تسونامي على إثره، وذلك حسبما أعلن معهد رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، زلزال يضرب إندونيسيا

الليلة الماضية، ضرب زلزال بقوة 6.0 إندونيسيا، على بعد 73 كم جنوب وجنوب غرب جورونتالو، الساعة 19:51:03 بتوقيت جرينتش مساء أمس الاثنين، حسبما ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

حفلة تحرش بفتاة مغربية؛ قصة فيديو أثار عاصفة غضب في طنجة

اعتقلت الشرطة المغربية، أمس الاثنين، قاصرا، بعد ظهوره في مقطع فيديو صادم وهو يتحرش بفتاة في أحد شوارع مدينة طنجة، في اعتداء هزّ الرأي العام في المغرب وأثارت استياءً واسعا وردود فعل غاضبة، وسط دعوات لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعتدين.

أحمد سعد: اتسرق مني 30 قيراط ألماظ في إيطاليا (فيديو)

أكد المطرب أحمد سعد، تعرضه للسرقة في إيطاليا، موضحًا: "اتسرق مني شوية ألماظ اللي الناس قالوا ده لابس شبكة العروسة".

سرقة أحمد سعد في إيطاليا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: "٣٠ قيراط ألماظ اتسرقوا مني وبجد بقول عظيمة يامصر والأمن المصري برقبة أي أمن في أوروبا".

‏هاني رمزي: مواجهة السوبر الإفريقي متكافئة ومشاركة داري مع الأهلي لن تكون مفاجأة

أكد هاني رمزي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة كأس السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك ستكون صعبة، مشيرًا إلى أن النسبة متكافئة تمامًا بين الفريقين، ودور كل مدير فني داخل الـ90 دقيقة.

شيكابالا لجماهير الزمالك: سنحتفل معا بلقب السوبر الإفريقي

كشف مينا ماهر مذيع برنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك عن حديث القائد محمود عبد الرازق "شيكابالا" ووعده للجماهير بالعودة بلقب السوبر الإفريقي.

رسالة شيكابالا للاعبي الزمالك

وقال الأباتشي: "بنشكركم على دعمكم الدائم للزمالك.. سبق وحدث نفس الدعم منكم لنا في الكونفدرالية العام الماضي وقتما كان الجميع يظن أن الزمالك خارج البطولة.. لكن البداية كانت منكم واستطعنا الفوز على دريمز في غانا والعودة بالفوز".

مانشستر سيتي يترقب دعواه القضائية ضد الدوري الإنجليزي ويطلب تعويضا

يترقب نادي مانشستر سيتي، حكم القضاء بشأن دعوى رفعها ضد الدوري الإنجليزي الممتاز، متعلقة بقواعد بالرعاية داخل المسابقة.

وفي قضية قانونية منفصلة عن جلسة الاستماع بشأن 115 انتهاكًا مزعومًا لقواعد الدوري الإنجليزي المالية من قبل مانشستر سيتي، يتحدى النادي قواعد المعاملات المالية المتعلقة بالأطراف المرتبطة والتي يطلق عليها اسم (APT).

80 ألف جنيه تراجعا في قيمة الأوفربرايس على 3 سيارات بالسوق المصري

شهد سوق السيارات خلال الأشهر الماضية تحديدًا من منتصف مايو حتي منتصف سبتمبر، بيع التجار السيارات بالأوفربرايس، وهي قيمة مالية تضاف على أسعار السيارات لتجنب وضع العملاء علي قوائم الانتظار، والاستلام الفوري للسيارة، في ظل نقص الكثير من الموديلات الناتجه من وقف الاستيراد.