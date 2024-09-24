الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على تفاصيل وشرط حضور حفل روبي الليلة

الفنانة روبي، فيتو
الفنانة روبي، فيتو

تستعد المطربة روبي مساء اليوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر الجاري لإحياء حفل غنائي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة. ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالا كبيرا.

حفل روبي بالجامعة الأمريكية 

ومن المفترض أن تقدم روبي خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، ومن أبرزها حتة تانية، 3 ساعات متواصلة، نمت ننة وغيرهم من الأغاني الأخرى.

وحددت الشركة المنظمة لحفل روبي شرطا معينا للحاضرين، وهي الحضور بملابس مصنوعة من الكتان.

يذكر أن الفنانة روبي شاركت في بطولة فيلم عصابة الماكس، والذي يقوم ببطولته أحمد فهمي وعرض مؤخرا في دور العرض السينمائي.

وتدور أحداث فيلم عصابة الماكس في إطار من الأكشن والكوميديا حول "الماكس" الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج لأن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من اختارهم يورطونه في مشكلات أكبر تهدد نجاح العملية.

 فيلم "عصابة الماكس" إخراج حسام سليمان، وتأليف كل من رامي علي وأمجد الشرقاوي، وبطولة أحمد فهمي ولبلبة وروبي وأوس أوس وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف. 

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