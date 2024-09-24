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إخماد حريق بورشة تنجيد موبليا بقسم طهطا

الحماية المدنية في
الحماية المدنية في سوهاج، فيتو

تمكنت الحماية المدنية بالدفع بسيارة إطفاء من وحدة مطافي بندر طهطا من السيطرة على حريق نشب بإحدى ورش تنجيد الموبيليا قبل امتداده للورش والمنازل المجاورة دون أن تنجم عنه أي إصابات.

 

الجهات الأمنية تتلقى بلاغ بنشوب حريق بورشة تنجيد موبايل بطهطا

تلقى اللواء صبري عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد البريري رئيس مباحث قسم شرطة طهطا بنشوب حريق في ورشة تنجيد موبليا ملك المدعو مصطفى ح ا ع- 25 سنة ومقيم دائرة القسم وقد تم الدفع بعدد "1" سيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

التحقيقات: ماس كهربائي وراء الحريق

وبالانتقال والفحص لــم ينجــم عــن ذلك ثمــة إصابـــات وإنما التلفيات تمثلت فى احتراق لوح إسفنجي حيث أفاد المالك بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية بالورشة ونفى الشبهه الجنائية.

 

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