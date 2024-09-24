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ثقافة وفنون

تعليق طارق الشناوي على ترك حميد الشاعري وحماقي صوتهما للذكاء الاصطناعي

الناقد الفني طارق
الناقد الفني طارق الشناوي، فيتو

قال طارق الشناوي، الناقد الفني، إن ما فعله محمد حماقي أو حميد الشاعري من التعاقد مع شركة لاستخدام بصمة صوتهما بعد الوفاة من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي هو الغد والمستقبل، وأنا مع أي فكرة للغد والمستقبل، فالمستوى والمقياس سيتغير بعد فترة من الزمن، فلا أحد يستطيع أن يقيم الزمن القادم الآن.

 

استخدام بصمة صوت المطربين

وأضاف الشناوي، خلال مداخلة هاتفية، لـ «برنامج مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع على قناة etc، حينما يستخدم الذكاء الصناعي بصمه صوت أي شخص في كلام إباحي، نستطيع رفع دعوى قضائية ضد ذلك، فموافقة الشخص، لا تعني أن القانون لا يستطيع أن يأخذ مجراه أو أنه لا يكون هناك رادع، كما أنه بالتأكيد هناك شروط في العقد.

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عجز الذكاء الاصطناعي عن الوجدان الاصطناعي

وأوضح الشناوي، أنه ما زال حتى الآن العلم عاجز أمام الوجدان الاصطناعي، وهنا أقصد الوجدان الصناعي وليس الذكاء الاصطناعي، كما أنه سيساعد على استخدام شخص بعد وفاته لعمل فيلم، رغم أن ذلك ضد الوجدان.

 

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