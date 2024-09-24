9 أسباب للإصابة بألم الأسنان واللثة

كشفت وزارة الصحة عن أهم أسباب ألم الأسنان واللثة، مؤكدة ضرورة الاهتمام بنظافة الأسنان لأن إهمال نظافتها يسبب مزيد من الآلام.

أسباب ألم الأسنان واللثة

وتشمل أهم أسباب ألم الأسنان واللثة:

١- تسوس بالأسنان أو جذور الأسنان.

٢- التهابات باللثة.

٣-التهابات شديدة وجيوب باللثة.

٤- وجود تراكمات جيرية على الأسنان واللثة.

٥- وجود خراج أو تكيس ملتهب ومصاب بالبكتيريا.

٦- التهابات بعظام الفكين.

٧- التهابات بالغدد اللعابية.

٨- وجود تقرحات بالأنسجة الرخوة واللسان.

٩- جروح وخدوش بالأنسجة واللثة نتيجة الأسنان المكسورة بدون حشوات أو تركيبات ذات حواف حادة أو بارزة، أو تركيبات ثابتة أو متحركة أو كالخاصة بتقويم الأسنان.



نصائح للحفاظ على صحة الفم

كانت أكدت هيئة الدواء المصرية إن الفم يحتوي على بكتيريا غير ضارة؛ خاصة أن مناعة الجسم الطبيعية، والعناية الصحية الجيدة بالفم؛ تبقى هذه البكتيريا تحت السيطرة وتمنعها من التسبب بالمرض.​

أوضحت هيئة الدواء المصرية أنه ​بدون نظافة سليمة للفم، قد تصل البكتيريا لمستويات تؤدي إلى الإصابة بعدوى في الفم، مثل تسوس الأسنان وأمراض اللثة.​

ووجهت هيئة الدواء المصرية عدد من التعليمات التي يجب اتباعها منها:

1-غسيل الأسنان مرتين على الأقل يوميًا، ويفضل تنظيف الأسنان بخيط الأسنان يوميًا.​

2-استخدام غسول الفم لإزالة بقايا الطعام التي تركت بعد تنظيف الأسنان بالفرشاة والمعجون أو خيط الأسنان.​

3-​اتباع نظامًا غذائيًا صحيًا، والتقليل من تناول الأطعمة والمشروبات السكرية.​

4-استبدال فرشاة الأسنان كل ثلاثة أشهر، أو خلال مدة أقصر، إذا بدت شعيراتها بالية.​

5-تحديد مواعيد منتظمة لفحوصات الأسنان، وجلسات تنظيف الأسنان.​

كانت نصحت وزارة الصحة بضرورة الحرص علي زيارة طبيب الأسنان بانتظام كل 6 شهور لاكتشاف الأمراض وعلاجها مبكرا.

وأكدت أهمية الاهتمام بصحة الأسنان والفم للحماية من الأمراض موضحة أن زيارة طبيب الأسنان بانتظام تساعد في إزالة طبقة الجير المتواجدة على الأسنان.

فيما وجهت وزارة الصحة مجموعة نصائح للحفاظ على صحة الفم والأسنان:

وتضمنت النصائح:

١- إجراء فحص شامل لصحة الفم

٢- علاج أي تسوس في الأسنان

٣-علاج أي التهابات في اللثة

أمراض الفم

وكشفت وزارة الصحة عن أهم الأمراض التي تصيب الفم منها:

ا- تسوس الأسنان

ويحدث يسبب تناول السكريات في الأطعمة والمشروبات وتحولها إلى أحماض تتسبب فى تآكل مينا الأسنان.

٢- دواعم الأسنان أي اللثة

هو مرض يصيب الأنسجة التي تحيط وتدعم الأسنان وغالبا ما يظهر فى شكل نزيف أو تورم في اللثة مثل التهاب اللثة ويسبب آلاما، وتنتج عنه في بعض الأحيان رائحة كريهة.

٣-فقدان الأسنان

يعتبر مرض تسوس الأسنان ودواعم الأسنان أهم أسباب فقدان الأسنان وينتشر أكثر بين المسنين.