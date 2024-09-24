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ثقافة وفنون

وفاة النحات سمير شوشان عن عمر ناهز 71 عاما

الدكتور سمير شوشان،
الدكتور سمير شوشان، فيتو

رحل عن عالمنا أمس الإثنين، الدكتور سمير شوشان أستاذ النحت بـ كلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية.

وأعلن نجله أحمد شوشان من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” وفاة النحات الكبير صباح أمس عن عمر ناهز الـ 71 عامًا، فكتب: “إنا لله وإنا إليه راجعون البقاء والدوام لله توفي إلى رحمة الله تعالى أبى الدكتور سمير شوشان”.

كما أعلن أحمد شوشان موعد العزاء ليكون مساء اليوم الثلاثاء بقاعة دار المناسبات بالمنارة بعد صلاة المغرب.

الدكتور سمير شوشان

تخرج الدكتور سمير شوشان على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 1976، وكما حصل على دبلوم في الطلاء الكهربي وآخر في الحلي بأمريكا 1991- 1992، وماجستير في الفن المصرى القديم 1981، ودكتوراه فى فلسفة الفنون 1988.

وعمل شوشان أمينًا لنقابة الفنانين التشكيليين بالإسكندرية عام 1984، كما عمل بمنصب معيد بكلية الفنون الجميلة جامعة الإسكندرية 1976، ثم أستاذ ورئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة حتي وفاته صباح أمس.

وحصل الدكتور شوشان على العديد من الجوائز المحلية والدولية منها: جائزة تجميل دار الأوبرا المصرية 1990، وجائزة الميدالية بمدينة روما عام 1983، وجائزة الاستحقاق جامعة روشستر بنيويورك 1992.

 

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