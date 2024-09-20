الجمعة 20 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

"الثلاثينيات بالألوان" فى المقدمة، 8 أفلام تعرض على شاشة "الوثائقية" الليلة

الثلاثينيات بالألوان،
الثلاثينيات بالألوان، فيتو

تستعد شاشة الوثائقية لعرض سلسلة كبيرة من الأفلام الوثائقية على مدار ساعات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2025.

أفلام الوثائقية

وستعرض الوثائقية ثمانية أفلام وهى “حريق القاهرة- إيفرجيفن- صوت العرب- فنون عمارة الأندلس - نقار الخشب - بشر فوق العادة- ألعاب أولمبية-  والثلاثينيات بالألوان”.

قناة الوثائقية

يشار إلى أنه تصدر القناة الوثائقية المصرية عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية،  تعد القناة الوثائقية المصرية أول قناة من نوعها في مصر.

ويترأس الإعلامي شريف سعيد القناة الوثائقية المصرية، بينما يترأس الإعلامي أحمد الدريني قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة وتستهدف القناة الوثائقية الجديدة المشاهد المصري والعربي،  وتهتم القناة الوثائقية الجديدة بالإنجازات المصرية على مدار التاريخ في العديد من القطاعات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الافلام الوثائقية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية القناة الوثائقية المتحدة للخدمات الأعلامية شركة المتحدة للخدمات الاعلامية شاشة الوثائقية

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

تقارير بريطانية تكشف تفاصيل جديدة عن حسناء البيجر

4 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات حاسمة من السيسي لرئيس هيئة قناة السويس

رسائل مصرية قوية بشأن تطورات حرب غزة ولبنان والسودان

تفسير حلم أكل الثوم في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

السيناريوهات المتوقعة لقرارات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية

بشرى سارة، تفاصيل طرح شقق للحجز الفوري في هذه المدن

أسعار الأسماك اليوم الجمعة، الجمبري يسجل 780 جنيهًا في سوق العبور

ads

منوعات

المزيد

بالون أطفال يثير ذعرًا في بلدة تركية، ما القصة؟

ارتفاع حصيلة ضحايا العقار المنهار في سيراليون لـ 15 شخصا (فيديو)

هاري وميجان يعلنان موقفهما من الانتخابات الأمريكية

لغتك العربية فظيعة، ابنة رونالدو تشعل مواقع التواصل (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الجمعة 20- 9- 2024

تعرف على أسعار الأرز المحلي اليوم الجمعة 20-9-2024

موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024، وهذه حقيقة الزيادة الجديدة

المزيد

انفوجراف

هؤلاء تلعنهم الملائكة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الثوم في المنام وعلاقته بالابتعاد عن المعاصي

ما الحكمة من إبهام عدد أهل الكهف؟، الشعراوي يوضح (فيديو)

دعاء الجمعة لتحصين النفس ضد السحر والمس والحسد

المزيد
الجريدة الرسمية