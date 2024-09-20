"الثلاثينيات بالألوان" فى المقدمة، 8 أفلام تعرض على شاشة "الوثائقية" الليلة

تستعد شاشة الوثائقية لعرض سلسلة كبيرة من الأفلام الوثائقية على مدار ساعات اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2025.

أفلام الوثائقية

وستعرض الوثائقية ثمانية أفلام وهى “حريق القاهرة- إيفرجيفن- صوت العرب- فنون عمارة الأندلس - نقار الخشب - بشر فوق العادة- ألعاب أولمبية- والثلاثينيات بالألوان”.

قناة الوثائقية

يشار إلى أنه تصدر القناة الوثائقية المصرية عن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، تعد القناة الوثائقية المصرية أول قناة من نوعها في مصر.

ويترأس الإعلامي شريف سعيد القناة الوثائقية المصرية، بينما يترأس الإعلامي أحمد الدريني قطاع الإنتاج الوثائقي في الشركة المتحدة وتستهدف القناة الوثائقية الجديدة المشاهد المصري والعربي، وتهتم القناة الوثائقية الجديدة بالإنجازات المصرية على مدار التاريخ في العديد من القطاعات.