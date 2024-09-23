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محافظ الجيزة: بدء عمليات التبريد لموقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي (صور)

محافظ الجيزة، فيتو
محافظ الجيزة، فيتو

 أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بدء عمليات التبريد لموقع الحريق الذي نشب مساء اليوم  بمدينة الإنتاج الإعلامي، وذلك للتأكد من السيطرة الكاملة على الحريق ومنع تجدد أي نشاطات نارية.

محافظ الجيزة يتفقد موقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي 

جاء ذلك خلال زيارة المحافظ لموقع الحريق لمتابعة أعمال الإطفاء والتبريد، حيث وجه بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تكرار وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل.

وأشار المحافظ إلى أن فرق الحماية المدنية تمكنت من السيطرة على الحريق بشكل كامل والحد من انتشاره، مؤكدًا عدم وقوع أي خسائر في الأرواح.

وشدد المحافظ على أهمية إجراء تحقيق شامل لمعرفة أسباب اندلاع الحريق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين.

 

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