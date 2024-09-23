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أخبار مصر

محافظ الجيزة يعاين جهود السيطرة على حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

حريق مدينة الانتاج
حريق مدينة الانتاج الاعلامي

توجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لموقع الحريق الذي نشب بديكور أحد مواقع التصوير بمدينة الإنتاج الإعلامي لمتابعة جهود قوات الحماية المدنية فى إخماده.
 

وأكد محافظ الجيزة أنه فور اندلاع الحريق توجهت قوات الحماية المدنية للتعامل الفوري معه حيث تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على الحريق تمامًا والحد من انتشاره إلى أماكن أخرى ولم ينجم عن الحريق أي خسائر في الأرواح.

 

ولفت محافظ الجيزة إلى أنه جاري الأن عمليات التبريد للإطمئنان على السيطرة على الحريق تماما وتباشر أجهزة التحقيق المعنية التحقيقات اللازمة في هذا الشأن.

 

 

الداخلية تكشف تفاصيل حريق مدينة الإنتاج الإعلامى

 

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، من السيطرة على الحريق الذي نشب بمدينة الإنتاج الإعلامى، دون حدوث إصابات.

 

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية تفاصيل نشوب حريق بمدينة الإنتاج الإعلامى، وبسؤال مشرف مناطق التصوير وفرد أمن بالمدينة أفادا بمشاهدتهما انبعاث أدخنة من أحد الأسلاك الكهربائية بأرضية سطح منزل بمنطقة التصوير الخارجى "منطقة مقام عليها نموذج ديكور للحي الشعبي"، وامتدت النيران لباقى أجزاء الديكور المجاورة بمنطقة التصوير، ونتج عن ذلك إحتراق الديكور محل البلاغ.

 

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