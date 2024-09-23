عمرو أديب يكشف توقعاته لمباراة السوبر الإفريقي ورغبة تركي آل الشيخ

السوبر الإفريقي، كشف الإعلامي عمرو أديب، عن توقعاته لمباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، التي ستقام يوم الجمعة المقبل في الرياض.

سيناريو هدف أيمن منصور

وقال عمرو أديب خلال برنامج “الحكاية” المذاع على قناة “إم بي سي مصر”: "إيه المانع يحصل اللي حصل في جنوب إفريقيا لما فاز الزمالك بهدف أيمن منصور ويتكرر ويسمع في الرياض كلها، ويوصل لغاية مصر، اللهم أعطنا دربن جديدًا بعد أيمن منصور".

توقع عمرو أديب لمباراة الأهلي والزمالك

وتابع: "أساند فريقي نادي الزمالك ونقف وراءه وهيبقى يوم جامد وهنكسب أنا رحت ورا الفريق في جنوب إفريقيا يوم ما أيمن منصور عمل دربن وكسبنا السوبر الإفريقي، وإن شاء الله الزمالك يعمل دربن جامد جدًّا في ماتش السوبر الإفريقي".

رجاء عمرو أديب لتركي آل الشيخ

وأضاف: "قلت للمستشار تركي آل الشيخ يعفيني من مباراة السوبر الإفريقي بس الظاهر إنه بيتفائل بيَّ يعني، بس التعلب فات والزمالك هيعمل مفاجآت ويدخل في التمانيات".