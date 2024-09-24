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ثقافة وفنون

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 3، إسعاد يونس تستدعي إسلام إبراهيم من تطبيق للذكاء الاصطناعي

إسعاد يونس، فيتو
إسعاد يونس، فيتو

دارت أحداث مسلسل تيتا زوز الحلقة 3 حول زوز “إسعاد يونس” التي تكتشف من خلال حفيدها أن هناك تطبيق يمكنها من رؤية شخص متجسد بمجرد ارتداء نظارة ولكنه في الحقيقة AI، فتطلب من حفيدها أن يحضر لها نظارة وتقرر أن تسمي هذه الشخصية رشدي.

وبعد تجربته السيئة مع حنان تتغير صفات إسلام إبراهيم ويصبح شبيهًا لحنان، لذا حينما تستدعيه زوزو يأتي إليها بسلوكيات خارجة تشعرها بصدمة كبيرة وتقرر إغلاق التطبيق.

وخلال الحلقة تمكن زوزو من إقناع أحمد “حمزة العيلي” من إلحاق ابنته بمدرسة دولية مثل أشقائها الذكور، في مقابل أن تدفع لها الفارق المادي المطلوب طوال فترة الدراسة بشرط ألا يخبر منى بالأمر وهو ما تم بالفعل، بينما يقرر “نور محمود” طرد ابنه من المنزل بعد رفض الابن الالتحاق بكلية الهندسة أسوة بوالده.

وخلال الحلقة تواجه زوزو رئيسها في الكلية بفساده أمام أحد المسؤولين، بينما يذهب أحمد إلى الحاج إسماعيل ليقنعه بجعل حسابه الأساسي في البنك عنده، فيخبره إسماعيل بأن يقدم له خدمة وسيمنحه أمامها الكثير من المال.

مسلسل تيتا زوزو

 وينتمي مسلسل تيتا زوزو للمسلسلات الطويلة حيث تبلغ عدد حلقاته ٣٠ حلقة.

ويشارك إسعاد يونس في بطولة مسلسل “تيتا زوزو” كل من: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، من تأليف محمد عبدالعزيز وإخراج شيرين عادل.

 

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