الإثنين 23 سبتمبر 2024
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اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث)

اسعار الذهب اليوم
اسعار الذهب اليوم

زاد سعر الجرام نحو ١٢ جنيها داخل الأسواق، منذ قليل، وفقا لما أعلنت شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن زيادة  في أسعار المعدن الأصفر داخل الأسواق اليوم الاثنين 23 سبتمبر 2024.

وجاءت أسعار جميع الأعيرة الذهبية اليوم كالتالي: 

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4068 جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل جرام الذهب عيار 21 محليًّا إلى 3560جنيها. 

سعر جرام الذهب عيار 18 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق 3051 جنيها.

سعر الجنيه الذهب 

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 28480 جنيهًا.

مزايا الاستثمار في الذهب والجنيهات

يساهم الاستثمار في الحفاظ على قيمة رأس المال من التضخم والتقلبات الاقتصادية.

يعد الاستثمار وسيلة للريح وبناء الثروة وتحقيق الأمان المالي.

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