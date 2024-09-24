تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الثلاثاء بمشاركة عمالقة القراء

تذخر خريطة التلاوات المجودة المقرر إذاعتها، اليوم الثلاثاء، الموافق 21 ربيع أول عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة المجودة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ/ منصور الشامي الدمنهوري وما تيسر من سورة الأحزاب 10ق.

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ/ محمد رفعت وما تيسر من سورة مريم 30ق.

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ/ محمود على البنا وما تيسر من سورة الفرقان 30 ق.

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ/ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورة الأنفال 15 ق

54: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ/ فتحى خليف وما تيسر من سورة آل عمران 15ق

11: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ/ كامل يوسف البهتيمي وما تيسر من سورة النساء 30ق

52: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ/ أحمد حسن أبو الفرج وما تيسر من سورة التوبة 30ق

14:00 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ/ هاني الحسيني وما تيسر من سورة الحجر 30ق

40: 14 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ/ محمد حسن النادي وما تيسر من سورة يوسف 15ق



أما الختمة المجودة

تقدمة التلاوة الشيخ/ عطية صقر 5ق الساعة 16:19.

مصحف مجود للشيخ/ محمود خليل الحصرى من سورتي يوسف/ الرعد 29.

20:21 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ/ أحمد محمد عامر وما تيسر من سورة يوسف 30ق.

20:51 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ/ عبد الواحد زكي راضي وما تيسر من سورة فاطر 15 ق.

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ/ عبد العزيز علي فرج وما تيسر من سور القمر/ الرحمن/ قصار السور 42ق.

01:34 (بعد منتصف الليل) للشيخ/ حسين يوسف القرناوي وما تيسر من سورة النساء 15ق.

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ/ أحمد الرزيقي وما تيسر من سورة النمل 15ق.

03:50 (بعد منتصف الليل) للشيخ/ عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورتي الفتح /قصار السور /فاتحة الكتاب 40 ق.

