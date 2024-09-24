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ضبط عامل ونجار وبحوزتهما 300 قطعة حشيش و15 لفافة شابو في سوهاج

حشيش، فيتو
حشيش، فيتو

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة طهطا من ضبط شخصين وبحوزتهما عدد من قطع مخدر الحشيش ولفافات الشابو، وذلك في إطار الحملات الأمنية على تجار المخدرات، وتحرر المحضر اللازم وأحيل المتهمين للنيابة لتولي التحقيقات.

تلقى اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء محمود طه مدير المباحث الجنائية ما يفيد تلقيه من الرائد أحمد البربري رئيس مباحث قسم شرطة طهطا، حيث تمكن خلال حملة أمنية يرافقه فيها النقيب هيثم عبد الحميد والنقيب أحمد ابو حسوب ضبط كل من م. م.عمرة ٢٦ سنة عامل عادي ومقيم ش عرابي بندر طهطا و.أ.ح  عمره ٣٣ سنة نجار مقيم الشيخ عبد الله سلاح أبيض مطواة وبحوزتهما ٣٠ قطعة حشيش و١٥ لفافة لمادة الشابو وذلك بناحية الشيخ عبد الله بندر طهطا.

تحرر المحضر  رقم ٢٥٨٩ لسنة ٢٠٢٤ وتم إحالة المتهمين للنيابة لتولي التحقيقات. 

 

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أحداث الواقعة الحشيش الشيخ عبد الله اللواء صبرى عزب مدير أمن سوهاج اللواء محمود طه المباحث الجنائي حملة أمنية قسم شرطة طهطا

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