متى تنتهي أزمة النزلات المعوية في أسوان؟ المحافظ يجيب
النزلات المعوية، كشف اللواء إسماعيل كمال محافظ أسوان، موعد انتهاء أزمة النزلات المعوية التي أصابت عددا من المواطنين في المحافظة.
حالات النزلات المعوية في أسوان
ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة “إم بي سي مصر”: بعض إصابات النزلات المعوية مرتبطة بالتأثير النفسي للمواطنين، ولكن بشكل عام هناك تراجع لحالات الحجز داخل المستشفيات بسبب النزلات المعوية.
موعد انتهاء النزلات المعوية
وأكد محافظ أسوان: أنه طبقا للمنظومة والدراسة التي قامت بها وزارة الصحة ستنتهي أزمة النزلات المعوية بنهاية الأسبوع الجاري.
وأشار إلي أنه يوجد 114 مواطنا داخل المستشفيات بسبب النزلات المعوية وخروج 49 حالة بعد التماثل للشفاء، ولا يوجد أي حالة وفاة مع استقرار الأمور تماما.
حقيقة وجود الكوليرا في أسوان
وتابع: انا بحالة جيدة بعد تناول مياه الشرب التي يستخدمها الأهالي، وكل ما يثار على السوشيال ميديا بشأن الكوليرا وغيرها لا اساس له من الصحة والأمور كلها تحت السيطرة ويجب أن نطوي صفحة الأزمة وننظر الي الأمام مع الموسم السياحي لأسوان.
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