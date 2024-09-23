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خارج الحدود

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العماني المزايا والحوافز الاستثمارية في مصر

وزير الخارجية ونظيرة
وزير الخارجية ونظيرة العمانى، فيتو

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا مع بدر بن حمد البوسعيدي وزير خارجية سلطنة عمان الشقيقة اليوم على هامش مشاركتهما بأعمال الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأعرب الدكتور عبد العاطي عن تقدير مصر لجهود عمان في دعم جهود إحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، مؤكدًا حرص الجانب المصري على زيادة التعاون المشترك مع عُمان في مختلف المجالات بما يعظم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد بزيارة السلطان هيثم بن طارق التاريخية إلى مصر على رأس وفد رفيع المستوى في مايو ٢٠٢٣ والتي التقى خلالها بفخامة رئيس الجمهورية، منوهًا إلى تطلع مصر لتعزيز التعاون بين البلدين وتعميق العلاقات الثنائية، مؤكدًا أهمية دورية انعقاد كافة الأُطر التشاورية بين البلدين. 

كما أشار إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، مستعرضًا المزايا والحوافز الاستثمارية في مصر، والأهمية الخاصة التي توليها الدولة المصرية لتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين العرب في مصر.

وأكد  وزير الخارجية على أهمية استمرار التنسيق والتعاون المشترك بين الجانبين إزاء مختلف القضايا الإقليمية، وعلى رأسها الأوضاع في قطاع غزة والضفة الغربية، ولبنان. 

وأشار إلى مواصلة مصر جهودها للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، والعمل على خفض التصعيد للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

 كما أكد ضرورة فتح كافة المعابر مع غزة وتدفُق المساعدات الإنسانية دون عراقيل، وشدد على رفض مصر القاطع لأى سيناريوهات تهدف لاستمرار احتلال قطاع غزة وغلق معبر رفح، أو تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

كما تناول الوزيران آخر المستجدات في اليمن، ومنطقة البحر الأحمر، والقرن الأفريقي.

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عمان مصر و عمان الشرق الأوسط

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