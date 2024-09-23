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أخبار مصر

هيئة الدواء: ضخ 156 مليون عبوة من 389 مستحضرا في السوق منذ بداية أغسطس

ضخ كميات إضافية من
ضخ كميات إضافية من الأدوية للسوق

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن ضخ 156 مليون عبوة دواء من 389 مستحضرا في السوق منذ بداية أغسطس حتى الآن.

يأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على متابعة سوق الدواء، واستمرار جهود هيئة الدواء المصرية لضمان توافر الأدوية الضرورية في السوق المحلي. 

وتم ضخ كميات إضافية من العديد من المستحضرات الدوائية المهمة أبرزهم أدوية الضغط والقلب والسكر والأورام والمضادات الحيوية.

 

ضخ كميات إضافية من الأدوية في السوق 

تتضمن هذه المستحضرات أصنافًا من مجموعات علاجية متعددة، مع استمرار المتابعة لضمان توافرها بشكل مستمر، ومن تلك المستحضرات على سبيل المثال:
VIDROP DROPS 2800IU 15ML, ASPOCID TABS 75MG, BETADERM CREAM.1% 30G, ALPHINTERN C.TAB , ANALLERGE TABS 4MG , CARVID TABS 6.25MG , ROWATINEX CAPS

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