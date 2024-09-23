الثلاثاء 24 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

وزير الخارجية يبحث مع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة التطورات الإقليمية

وزير الخارجية، فيتو
وزير الخارجية، فيتو

التقي الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج اليوم الاثنين، "فيليمون يانج" رئيس الدورة ٧٩ للجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك استكمالًا للقاءات الوزير علي هامش فعاليات الشق رفيع المستوي للجمعية العامة المنعقد حاليًا في نيويورك.

هنأ وزير الخارجية "يانج" بمناسبة توليه مهام منصبه، ووجه له الدعوة لزيارة مصر، مشيرًا إلى الأهمية التي توليها مصر لدعم الأمم المتحدة وأجهزتها والعمل الدولي متعدد الأطراف، وجدد التزام مصر بدعم مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة.

ورحب وزير الخارجية في هذا السياق بمبادرة السكرتير العام للأمم المتحدة بعقد قمة المستقبل، مؤكدًا على دعم مصر للقمة ومهنئًا رئيس الجمعية بنجاح القمة في اعتماد ميثاق المستقبل. وأشار إلى الحاجة المُلحة لتعزيز مصداقية الأمم المتحدة الآن أكثر من أي وقتٍ مضي، في ظل ما نشاهده من معايير مزدوجة في التعاطي مع مختلف القضايا الدولية.

تطرق النقاش إلي عدد من الموضوعات الهامة التي تحظى بأولوية لدى مصر، وفي مقدمتها مسألة إصلاح مجلس الأمن، وعمليات حفظ وبناء السلام، وسبل تقديم الدعم للدول النامية.      

واستعرض  وزير الخارجية أبرز التطورات الاقليمية وفي مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والضفة الغربية، ولبنان، محذرًا من خطورة مواصلة اسرائيل لنهجها الذي يدفع المنطقة نحو مزيد من الاضطرابات والتصعيد.

كما تناول اللقاء التطورات في ليبيا وسوريا واليمن والقرن الإفريقي.

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الخارجية مصر والصوما السودان الأمم المتحدة

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