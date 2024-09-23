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اقتصاد

كامل الوزير: المصانع المصرية قادرة على إنتاج 80 ألف سيارة

كامل الوزير، فيتو
كامل الوزير، فيتو

قال الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة، إن أحد مصانع السيارات المصرية لديه القدرة على إنتاج ما يقرب من 80 ألف سيارة، لكنه يقتصر على إنتاج 20 ألف فقط،  لذا نسعى لتوفير كافة احتياجات تلك المصانع من أجل رفع الكفاءة الإنتاجية وسد احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض للخارج.
 

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن الرئيس السيسي يدعم استراتيجية السيارات، وتوطين الصناعة في مصر، لكي يتم وضعنا علي قوائم الدول المصدرة للخارج، لافتًا إلى أن الدولة توفير احتياجات مصانع السيارات ورفع الكفاءة الإنتاجية لذا نرغب في انتاج 25 ألف سيارة احتياجات السوق المحلي وتصدير 55 ألف سيارة الأخرى للخارج.


 وطالب وزير الصناعة، من أصحاب مصانع السيارات بتوفير مدارس تعليمية لطلاب لرفع كفاءة المنتج المحلي، وعلى المصانع وضع الخطة وترك التكلفة للحكومة، لأن ذلك يوفر فرص عمل للشباب بعد التخرج، بجانب رفع كفاءة الإنتاج.

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