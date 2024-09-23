مسلسل برغم القانون الحلقة 8، إيمان العاصي تنجح في الاتصال بزوجها

دارت أحداث مسلسل برغم القانون الحلقة 8 حول مواصلة فاتن “رحاب الجمل” في مهاجمة زوجها ياسر “وليد فواز” بعد تسببه في حبس شقيقتها.

ويتم الكشف عن أن محمود ساعد أكرم في الماضي لأنه صديق سابق له، ولكن في الحاضر يهدد الثنائي بعضهما البعض خاصة بعد رفض محمود ما يفعله أكرم مع زوجته وأبنائه.

وتحاول بيريهان معرفة أين ذهب زوجها ولكنه لا يخبرها ويحاول احترائها، كما يكشف لوليد أنه علم بأمر سرقته لملايين على مدار سنوات ويحاول إقناعه أنه لن يكشف سرقته مقابل التوقف عن رغبته في الانتقام خاصة أن أكرم كان سببا في خسارة وليد لعينه ولخطيبته في الماضي ولكن وليد يرفض ويعلم أن أكرم ذهب مؤخرا إلى بورسعيد.

وتكتشف ليلى أن أبنائها قد تم فصلهما من المدرسة لعدم وجود شهادة ميلاد لهما وتكتشف أن خالد هو السبب، ويحاول محمود مصالحة ليلى فيذهب بالطعام لها بمنزل والدها فتعيد إليه الطعام ويخبرها ياسر أمامه أنه رآه مع أحمد أمام المستشفى فتغضب ليلى وتخبره أنها لا تريد معرفته بعد اليوم.

وحينما يعود محمود لمنزله يقوم بأداء الصلاة فتقوم تهاني بتصوير محادثاته مع أكرم فيراها محمود ويلقي عليها يمين الطلاق وسط دهشتها وتعجبها.

أما ليلى فتسأل سوسن عن هوية بيريهان ولكنها لا تفيدها وتخبرها أنها “زبونة” عند أحمد لم يكن معها المال لتمنحه لأحمد مقابل خدمة أسداها لها فأرسلته عند عودتها القاهرة، وترى ليلى الفيديوهات تجد أي ملمح من ملامح وجه إحمد وحينما تخبر فاتن فتشعر بالغضب وتخبر ليلى أن سوسن هي من أفسدت الفيديو وحينما تذهب للمكتب تكتشف أيضا من زميل لها أنها من بلغت عنها فتواجهها وتكتشف أن تكن لها كل شر بسبب أحقاد قديمة.

وخلال الحلقة تقابل تهاني ليلى وتخبرها أن اسم زوجها الحقيقي هو أكرم فتذهب لمحمود وتطلب منه التحدث معه وبالفعل يتصل به وترد ليلى عليه وتتحدث معه باسمه الحقيقي.

مواعيد عرض مسلسل برغم القانون

ويعرض مسلسل برغم القانون من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع بواقع حلقة يوميا في تمام الساعة 7:30 مساءً على قناة ONTV، والإعادة في تمام الساعة 1:15 صباحا والساعة 11:30 صباحا على نفس القناة.

بينما يعرض المسلسل على قناة On Drama من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع في تمام الساعة 10:00 مساءً والإعادة في تمام الساعة 5:00 صباحا والساعة 4:00 عصر اليوم التالي على نفس القناة.

ويعرض المسلسل قبل العرض على التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Watch It وبالتحديد من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، كما يعرض أيضا قبل التليفزيون ب 24 ساعة على منصة Yango Play من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء.



أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من: هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام.