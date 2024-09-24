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ملفات وحوارات

تدعيم الفريق عرض مستمر.. الزمالك «غرقان» فى بحر الصفقات.. عرض جديد لإقناع زيزو بالتجديد.. والمجلس يستنجد بخزائن عباس

الزمالك
الزمالك

لم يغلق الزمالك ملف الصفقات الجديدة بعد فشل إتمام التعاقد مع الجابونى آرون بوبيندزا الذى انتقل رسميا لصفوف فريق رابيد بوخارست الرومانى فى صفقة انتقال حر رغم امتلاك القلعة البيضاء البطاقة الدولية للاعب.

وقال مصدر داخل نادى الزمالك إن إدارة الأبيض تسعى للتعاقد مع لاعبين محليين بعد الفشل فى ضم الجابونى آرون بوبيندزا، مشيرًا إلى أن هناك أكثر من اسم تم عرضه على البرتغالى جوزيه جوميز لضمه خلال الميركاتو الصيفى الجارى فى مركزى الدفاع ووسط الملعب على أن يكتفى الزمالك بالمهاجمين الحاليين للفريق وهم التونسى سيف الجزيرى والفلسطينى عمر فرج والبنينى سامسون أكينيولا وحسام أشرف وناصر منسي.

وأشار إلى أن الزمالك يحاول فسخ عقد سامسون أكينيولا بالتراضى، إلا أن اللاعب طلب قيمة عقده كاملا مما أجبر الأبيض على استمرار اللاعب فى الموسم الجديد 2024-2025 رغم عدم قناعة البرتغالى جوميز باللاعب وخروجه من حساباته الفنية مؤكدًا إن إدارة الأبيض تستعد لشكوى بوبيندزا فى الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا.

وأضاف نجهز فى الوقت الحالى ملفا لتقديمه فى فيفا لشكوى اللاعب وسنحفظ كافة حقوق النادي.

ويدرس الزمالك تزامنا مع تدعيم الفريق بصفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد 2024-2025، ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو والذى ينتهى بنهاية موسم 2024-2025، ويضعه مجلس الادراة أولوية قصوى فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن هناك حالة قلق تسيطر على مجلس إدارة نادى الزمالك من رحيل أحمد سيد زيزو بشكل مجانى وأن يمضى مع أحد الأندية فى يناير المقبل وهو ما يسمح به الاتحاد الدولى لكرة القدم.

وقال إن إدارة الزمالك بالتنسيق مع ممدوح عباس رئيس نادى السابق سيقدمان عرضا ماليا غير مسبوق ليوافق زيزو على تجديد عقده خاصة أن النادى رفض عرض نيوم السعودى المغرى للاعب.

وقال المصدر إن إدارة الزمالك حققت أحد شروط زيزو لتجديد تعاقده وهو التعاقد مع صفقات مميزة من أجل المنافسة على كافة البطولات فى الموسم الجديد 2024-2025.

وتأمل الإدارة فى تحقيق الزمالك بطولة السوبر الإفريقى أمام الغريم التقليدى النادى الأهلى للحديث مع زيزو لتجديد تعاقده لأطول فترة ممكنة نظرا لكونه أهم لاعبى الدورى المصرى على مدار السنوات الماضية بخلاف أنه معشوق جماهير الأبيض فى الوقت الحالي.

 

 

 

الزمالك أرون بوبيندزا جوزيه جوميز الميركاتو الصيفي سامسون أكينيولا

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