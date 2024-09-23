الإثنين 23 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية، من هو الدكتور محمد الجندي؟

الدكتور محمد الجندي
الدكتور محمد الجندي أمين مجمع البحوث الإسلامية
ads

كلَّف الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الدايم علي سليمان الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، بالقيام بمهام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وأصبح منصب أمين عام مجمع البحوث الإسلامية شاغرًا منذ في 11 أغسطس السابق، منذ تولي الدكتور نظير عياد، منصب مفتي الجمهورية.

 

من هو الدكتور محمد الجندي أمين مجمع البحوث الإسلامية 

وكان الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أصدر قرارا في 20 سبتمبر 2023، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الجعفري، وكيل كلية الدعوة الإسلامية، للدراسات العليا والبحوث؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

وعمل  الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، مسؤولًا عن الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب بجامعة الملك فيصل بالسعودية، وشارك في عدة مؤتمرات كان أحدها في المسجد النبوي الشريف، وله بحوث منشورة ومشاركات لمؤتمرات عالمية يزيد عددها على 40 مؤتمرًا

 

كما عمل وكيلًا للدراسات العليا بكلية الدعوة الإسلامية، وله دروس في رواق الأزهر الشريف بالجامع الأزهر، وشارك في عدة ملتقيات بمسجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة وبعض المساجد الكبرى.

وألف الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، مجموعة من البحوث العلمية التي نشرها في مؤتمرات دولية ومن بين هذه المؤتمرات مؤتمر في المسجد النبوي الشريف. 

 

 

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور محمد الجندي بتوليه منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

من جانبه هنأ  الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور محمد عبد الدايم الجندي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وأعرب  المفتي عن خالص تهانيه وتبريكاته للدكتور الجندي، مشيرًا إلى أن تعيينه في هذا المنصب جاء بناءً على ثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بكفاءته ومسيرته العلمية المتميزة. وأكد فضيلته أن هذا التكليف يعد تتويجًا لإخلاص الدكتور الجندي في خدمة العلم والدين.

وقال  المفتي: "نسأل الله أن يوفق الدكتور الجندي في أداء هذه الأمانة الكبيرة، وأن يسدد خطاه ويوفقه لكل خير. وأن يجري على يديه البركة والنجاح في كل ما يقوم به من جهود لخدمة الأزهر الشريف وإثراء الفكر الإسلامي، بما يساهم في رفعة مصرنا الحبيبة وأزهرنا العريق".

txt

شيخ الأزهر يكلف الدكتور محمد الجندي بمهام أمين مجمع البحوث الإسلامية

txt

لدعم مبادرة بداية، 150 قافلة توعوية من البحوث الإسلامية تجوب محافظات الجمهورية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف الأزهر الشريف البحوث الإسلامية الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدعوة الاسلامية الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الدكتور محمد عبد الدايم امين عام مجمع البحوث الاسلامية جامعة الأزهر جامعة الملك فيصل محمد عبد الدايم الجندي محمد الجندي

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يكلف الدكتور محمد الجندي بمهام أمين مجمع البحوث الإسلامية

جدل بعد كلمة شيخ الأزهر في المولد النبوي.. اجتزاء كلمة الإمام الأكبر حول المفاضلة بين الرسالات الإلهية والأنبياء.. عبد المنعم فؤاد: قضايا العقيدة لا يصح أن تتدخل فيها الأهواء الشخصية

الأكثر قراءة

كيف وصلت بكتيريا الإيكولاي لمياه الشرب في أسوان؟ وزير الصحة يكشف السبب

مع طرح رأس بناس، نجيب ساويرس يكشف موقفه من الاستثمار بالبحر الأحمر (فيديو)

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الإثنين (آخر تحديث)

عبدالواحد السيد يكشف حقيقة رفض اللجنة الأولمبية سفر أحمد فتوح مع بعثة الزمالك

قرار جديد ضد فتاة فيديو الهرم بعد ادعائها اعتداء 5 سودانيين عليها

نجيب ساويرس يكشف طرق ضخ الدولارات لـ مصر(فيديو)

شباب حول الرسول، خالد بن سعيد "أول مَن كتب بسم الله الرحمن الرحيم"

لقطات جديدة من حريق مدينة الإنتاج الإعلامي ( فيديو وصور)

منوعات

المزيد

شرطيات تركيات ينقلن مجرمًا بسيارة مخصصة للحيوانات لهذا السبب

يعمل بالموجات الصوتية، علماء صينيون يبتكرون جهاز ليزر جديدا

وجبة عشاء تتسبب في تسمم عشرات الطلاب بالمغرب

مركبة روسية تنفصل عن المحطة الفضائية وتعود ببعض روادها إلى الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

بكام طن الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم؟

بكام كيلو الأرز اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024 بالأسواق

تعرف على أسعار السكر بالسوق المحلي اليوم الإثنين 23 سبتمبر 2024

أسعار الأسماك اليوم، المكرونة يتراجع 25 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الفنان عباس أبو الحسن أمام المحكمة في هذه التهمة (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، خالد بن سعيد "أول مَن كتب بسم الله الرحمن الرحيم"

ما هي خائنة الأعين؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

تفسير حلم أكل التين في المنام وعلاقته بالتعرض للحسد من المقربين

المزيد
الجريدة الرسمية