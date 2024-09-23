بعد تعيينه أمينا لمجمع البحوث الإسلامية، من هو الدكتور محمد الجندي؟

كلَّف الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور محمد عبد الدايم علي سليمان الجندي، عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر، بالقيام بمهام الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وأصبح منصب أمين عام مجمع البحوث الإسلامية شاغرًا منذ في 11 أغسطس السابق، منذ تولي الدكتور نظير عياد، منصب مفتي الجمهورية.

من هو الدكتور محمد الجندي أمين مجمع البحوث الإسلامية

وكان الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، أصدر قرارا في 20 سبتمبر 2023، قرارًا بتكليف الدكتور محمد عبد الدايم الجندي الجعفري، وكيل كلية الدعوة الإسلامية، للدراسات العليا والبحوث؛ للقيام بعمل عميد الكلية.

وعمل الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، مسؤولًا عن الدراسات العليا بقسم الدراسات الإسلامية كلية الآداب بجامعة الملك فيصل بالسعودية، وشارك في عدة مؤتمرات كان أحدها في المسجد النبوي الشريف، وله بحوث منشورة ومشاركات لمؤتمرات عالمية يزيد عددها على 40 مؤتمرًا

كما عمل وكيلًا للدراسات العليا بكلية الدعوة الإسلامية، وله دروس في رواق الأزهر الشريف بالجامع الأزهر، وشارك في عدة ملتقيات بمسجد الإمام الحسين والسيدة نفيسة وبعض المساجد الكبرى.

وألف الدكتور محمد عبد الدايم الجندي، مجموعة من البحوث العلمية التي نشرها في مؤتمرات دولية ومن بين هذه المؤتمرات مؤتمر في المسجد النبوي الشريف.

مفتي الجمهورية يهنئ الدكتور محمد الجندي بتوليه منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

من جانبه هنأ الأستاذ الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الدكتور محمد عبد الدايم الجندي بمناسبة توليه منصب الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.

وأعرب المفتي عن خالص تهانيه وتبريكاته للدكتور الجندي، مشيرًا إلى أن تعيينه في هذا المنصب جاء بناءً على ثقة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بكفاءته ومسيرته العلمية المتميزة. وأكد فضيلته أن هذا التكليف يعد تتويجًا لإخلاص الدكتور الجندي في خدمة العلم والدين.

وقال المفتي: "نسأل الله أن يوفق الدكتور الجندي في أداء هذه الأمانة الكبيرة، وأن يسدد خطاه ويوفقه لكل خير. وأن يجري على يديه البركة والنجاح في كل ما يقوم به من جهود لخدمة الأزهر الشريف وإثراء الفكر الإسلامي، بما يساهم في رفعة مصرنا الحبيبة وأزهرنا العريق".