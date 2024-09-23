مدى مصر والصحفيين الفلسطينيين يحصدون جائزة هيكل للصحافة العربية ٢٠٢٤

أعلنت السيدة هدايت تيمور، رئيس مجلس أمناء مؤسسة هيكل للصحافة العربية، الفائزين في مسابقة هذا العام، وذهبت الجائزة الأولى إلى مراد رشدي الصحفي بموقع مدى مصر بتجربته في تحقيقه عن المصريين في السودان والحرب في غزة، كما تم تخصيص قيمة الجائزة الثانية لصندوق دعم الصحفيين الفلسطينيين المقيمين في مصر من خلال نقابة الصحفيين.



الصحافة الفلسطينية تفوز بجائزة هيكل

وأكدت «تيمور» أن إجمالي عدد الفائزين بالجائزة منذ انطلاقها 18 صحفيًا حتى الآن.



وانطلقت مساء اليوم الإثنين حفل توزيع جوائز مسابقة مؤسسة هيكل للصحافة العربية في نسختها الثامنة، بالتعاون مع نقابة الصحفيين، بالتزامن مع الذكرى الـ١٠١ لميلاد الكاتب الكبير محمد حسنين هيكل.

النسخة الثامنة من مسابقة هيكل للصحافة العربية

حضر الحفل عدد كبير من رجال السياسة والإعلامي من بينهم الدكتور مصطفى حجازي، رئيس الوزراء الأسبق، والسفير نبيل فهمي، وزير الخارجية الأسبق، والدكتور عماد مغازي، وزير الثقافة الأسبق، ومحمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحمدين صباحي، المرشح الرئاسي الأسبق، محمد سلماوي، رئيس مجلس إدارة المصري اليوم، والمهندس إبراهيم المعلم، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشروق، والكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة اليوم السابع.

حضر حفل مؤسسة هيكل في نسخته الثامنة

ومن الإعلاميين، حضر كل من منى الشاذلي، لميس الحديدي، وشريف عامر، وحسين عبد الغني مدير مكتب الجزيرة الأسبق، والكاتب الصحفي أيمن الصياد، والكاتب الصحفي يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الأسبق، والكاتب الصحفية أمينة شفيق، والكاتب الصحفي عبدالله السناوي، والكاتب الصحفي جمال فهمي، وأعضاء مجلس النقابة وأسرة هيكل.

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