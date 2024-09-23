محمد أنور يطمئن محبيه: الحمد لله بنصور النهارده بره مش في المدينة وكلنا بخير

طمأن الفنان محمد أنور جمهوره ومحبيه عليه من خلال خاصية الاستوري عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب محمد أنور “لكل الناس اللي فاكرة إننا بنصور في مدينة الإنتاج وخايفة علينا عشان الحريقة اللي حصلت.. الحمد لله بنصور النهارده بره مش في المدينة وكلنا بخير”.

وتابع “الحريقة اللي في المدينة بعيدة أصلا عن الديكور اللي بنصور فيه”، وأضاف “ربنا يستر ويبعد الشر عن كل الناس ومايبقاش في حد حصله حاجة ان شاء الله”.

أحدث أعمال الفنان محمد أنور

ويواصل الفنان محمد انور تصوير مسلسل ديبو وهو عمل من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

حريق مدينة الإنتاج الإعلامي

ومازالت نيران حريق مدينة الإنتاج الإعلامي مشتعلة وعلى مدار ساعتين التهمت النار ديكورات الحي الشعبي بالكامل والحي الإسلامي.

وتحاول قوات الدفاع المدني إخماد الحريق الذي اتهم ديكورات فيلم النجمة إلهام شاهين الجديد، والذي يحمل اسم الحب كله، الذي كان من المفترض بدأ تصوير أولى مشاهده غدا الثلاثاء بحسبما أعلن مونتير الفيلم أحمد القصاص.

واندلع الحريق داخل أحد مخازن الأخشاب داخل المدينة ما دفع رجال الحماية المدنية للتدخل لإخماد الحريق.

ويعد هذا الحريق هو الرابع خلال العام الجاري، حيث نشب قبله ثلاثة حرائق أثناء تصوير مسلسلات الموسم الرمضاني المنصرم، خلال مسلسلات المعلم والكبير وجودر.