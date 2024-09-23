بدء مراسم عزاء والدة وزير الداخلية بمسجد المشير

بدء منذ قليل، مراسم عزاء والدة وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وذلك بمسجد المشير طنطاوي.

وشارك في العزاء قيادات الدولة والوزراء وعدد من الشخصيات العامة الصحفيين والإعلاميين.

وقدم الحضور واجب العزاء إلي وزير الداخلية في الفقيدة داعيا المولي عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.