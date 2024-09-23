ساويرس يكشف عن 3 أسباب وراء ارتفاع أسعار الذهب ويوضح حجم استثماراته في المعدن الأصفر

كشف المهندس نجيب ساويرس، رئيس شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، أسباب ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، كما كشف حجم استثمارات الشركة في مناجم الذهب.

أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى المستويات القياسية

وأرجع المهندس نجيب ساويرس، أسباب ارتفاع أسعار الذهب إلى المستويات القياسية الحالية نتيجة وجود 3 ظواهر، ولعل أبرزها انخفاض المعروض نتيجة انخفاض عدد المناجم التي دخلت في السنوات الأخيرة، بالتزامن مع زيادة الطلب على المعدن الأصفر، لا سيما الطلب من روسيا والصين.

وأشار المهندس نجيب ساويرس، إلى استمرار انخفاض المعروض وزيادة الطلب مما يساعد على استمرار وتيرة الارتفاع، لافتا إلى أن بدء إنتاج المنجم الجديد يحتاج إلى 6 سنوات منذ الإعلان عن اكتشافه، وذلك بحسب "العربية Business".

حجم استثمارات ساويرس في مناجم الذهب

وعن حجم استثمارات شركته في الذهب قال المهندس نجيب ساويرس، إن حجم استثمارات الشركة في مناجم الذهب يصل إلى 1.5 مليار دولار.

ولفت المهندس نجيب ساويرس، إلى أن شركته أنشأت شركة متخصصة للتنقيب وحصلت على 9 رخص استكشاف في مصر، إلى جانب رخص في أوزبكستان.

وعن موعد بدء التنقيب في السودان قال المهندس نجيب ساويرس: “ننتظر انتهاء الحرب في السودان حتى نبدأ العمل هناك”، مؤكدًا أن الشركة تركز على زيادة رخص الاستكشاف حتى ترفع من فرص العثور على الذهب.