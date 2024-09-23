لقطات جديدة من حريق مدينة الإنتاج الإعلامي ( فيديو وصور)

أظهرت لقطات مصورة حجم النيران التي التهمت الحي الإسلامي بمدينة الإنتاج الإعلامي.

وانتقل فريق من النيابة العامة لموقع حريق مدينة الإنتاج الإعلامي للوقوف على أسباب اندلاعه.

وكشفت التحريات الأولية، أن ديكور فيلم “الحب كله” للمخرج خالد الحجر من بين الديكورات التي التهمتها النيران، حيث تم إعداد كافة الديكورات للشقق والحارة الشعبية بالحي الإسلامي.

وأشارت التحريات، إلى أن قوات الدفاع المدني دفعت ب 12 سيارة إطفاء وخزانات مياه استراتيجية مدعمة بسلالم هيدروليكية للوصول إلى ارتفاع عالٍ لمحاصرة الحريق.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بنشوب حريق داخل مخزن وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، وجارٍ إحكام السيطرة عليه.