لدعم مبادرة بداية، 150 قافلة توعوية من البحوث الإسلامية تجوب محافظات الجمهورية

أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن مشاركته في دعم فعاليات المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» من خلال تنفيذ مجموعة من الأنشطة والبرامج المتنوعة عبر سبعة محاور رئيسة، مما يجسد اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر ببناء الإنسان المصري، حيث تركز محاور تنفيذ المبادرة على بث روح الأمل والتفاؤل في نفوس الجميع خاصة الشباب، وتوضح لهم دور كل منهم في المجتمع، وبناء الدولة المصرية وكيفية المواجهة المشتركة للتحديات.

تفاصيل مشاركة البحوث الإسلامية في مبادرة بداية

استهدف المجمع من خلال ما نفذه من أنشطة وفعاليات لدعم المبادرة توعية أبناء المجتمع بأهمية بناء الإنسان والمشاركة الإيجابية في البناء والتنمية، من خلال عدة محاور؛ حيث يتضمن المحور الأول: إعداد سلسلة من الإصدارات التي تعزز مبادئ بناء الإنسان يتم نشرها ضمن السلسلة العلمية لمجمع البحوث الإسلامية إضافة إلى النشر الإلكتروني على موقع المجمع على بوابة الأزهر الإلكترونية، وكذا نشر عدد من المقالات بمجلة الأزهر لبيان مبادئ بناء الإنسان وأثره في بناء الأوطان والمجتمعات.

أما المحور الثاني: فيتضمن توظيف المنصات الإلكترونية للمجمع في تعزيز منظومة الأخلاق الحميدة بالمجتمع، من خلال المنشورات والفيديوهات التوعوية التي تحثّ على بناء إنسان واع وقادر على المساهمة بفاعلية في بناء الوطن، وإعداد دروس إلكترونية تعالج القضايا المجتمعية خاصةً قضايا المرأة والطفل بعنوان: (بداية جديدة - تعالوا نفهم)، وإعداد دورات لتعليم لغة الإشارة بعنوان: (تعالوا نعرف)، وكذا عقد لقاء إلكتروني مفتوح مع الجمهور تحت عنوان: (بداية جديدة..الأزهر مع الناس)، إضافة إلى المشاركة في البرامج التليفزيونية لمعالجة القضايا المتعلقة بالأسرة.

تعزيز القوافل الدعوية للمناطق الأكثر احتياجًا وإطلاق الحملات التوعوية

فيما يستهدف المحور الثالث: تعزيز القوافل الدعوية للمناطق الأكثر احتياجًا وإطلاق الحملات التوعوية؛ لتوعية الشباب بأهمية مواجهة الظواهر السلبيَّة ومنها: (زواج القاصرات – الإلحاد – الانتحار – العنف الأسري – العنف المدرسي – التسول الإلكتروني – الثأر – الألعاب الإلكترونية –ختان الإناث – منع الميراث – البطالة – الهجرة غير الشرعية – الطلاق – الإدمان – إهدار الوقت)، حيث سيتم إطلاق عدد (150) قافلة دعوية بواقع (10) قوافل أسبوعيا إلى المناطق الأكثر احتياجًا في ضوء نتائج الدراسات الميدانية، لمواجهة الظواهر السلبية، وإطلاق حملات توعوية بواقع حملة كل أسبوعين تنفذ من خلال التوعية الإلكترونية والأنشطة الميدانية: (دروس – خطب – لقاءات – ندوات)، إضافة إلى إطلاق برنامج المقاهي الثقافية؛ لتنمية روح البناء لدى الشباب.

أما المحور الرابع فيتضمن إطلاق برنامج (فاسألوا أهل الذكر)؛ لضبط منظومة الفتاوى والتوسع في تقديم الخدمة الإفتائية لجمهور المستفتيين ومواجهة فوضى الفتاوى وتقديم فتوى منضبطة؛ لمواجهة الظواهر السلبية وإحياء منظومة القيم الأصيلة للمجتمع المصري وبناء إنسان واع قادر على البناء والتنمية، وذلك عن طريق لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف ولجان الفتوى المنتشرة بمحافظات الجمهورية.

ويتضمن المحور الخامس، عقد دورات تدريبية لخريجات جامعة الأزهر لتدريبهم على المشاركة الإيجابية في بناء الإنسان، من خلال عدة دورات تدريبية تستهدف تنمية المهارات الدعوية، وذلك بمشاركة أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب وكليات جامعة الأزهر.

أما المحور السادس فيستهدف تحقيق التعاون المشترك بين مجمع البحوث الإسلامية والجهات الخارجية لتوحيد الجهود في العمل على بناء الإنسان، ومنها: التعاون بين المجمع وكلية التربية من خلال تعليم لغة الإشارة لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، وكذلك التعاون بين المجمع ووزارة الصحة والسكان بهدف نشر الوحي الصحي من منظور ديني من خلال انتشار الوعاظ الواعظات في المنشآت والوحدات الصحية.

كما يستهدف المحور السابع عقد مسابقات تثقيفية للتوعية بأهمية غذاء العقل بالقراءة والاطلاع، تستهدف تنمية الثقافة والمعرفة لدى المجتمع وخاصة الشباب، إضافة إلى الطلاب الوافدين والطالبات الوافدات الذين يدرسون داخل الجامعات المصرية، كما يستهدف المحور أيضًا إطلاق مدونة مبادئ إرشادية للوعاظ والواعظات بالأزهر الشريف.