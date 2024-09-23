تفاصيل استضافة مؤتمر المشروعات الخضراء بدورته الـ3 في الأقصر (صور)

شهد المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الاثنين، فعاليات مؤتمر المشروعات الخضراء الذكية في دورته الثالثة، بحضور محافظ قنا الدكتور خالد عبد الحليم، واللواء أيمن الشريف سكرتير عام محافظة أسوان، وأحمد عزيز ممثل محافظة سوهاج، وبحضور هدي المغربي سكرتير مساعد الأقصر، واللواء علي الشرابي، وممثلي جامعة الأقصر، وجهاز شئون البيئة، وهيئة تنمية الصعيد، والمجلس القومي للمرأة، والذي يتضمن الإعلان عن المشروعات الخضراء الذكية الفائزة.

المشروعات الخضراء



وكان محافظ الأقصر، قد اجتمع باللجنة التنفيذية في ختام أعمالها لتقييم المشروعات المشاركة بالمبادرة الرئاسية للمشروعات الخضراء الذكية والمقدمة بمحافظة الأقصر للعام الثالث على التوالي، إذ اعتمد ترشيحات المشروعات في الفئات الستة للعرض على اللجنة العليا لاعتماد التقرير النهائي.

وفي كلمته التي ألقاها محافظ الأقصر خلال المؤتمر، أعرب عن شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على رؤيته المستقبلية لمواجهة التغيرات المناخية، والتي كان من نتائجها استضافة مصر لمؤتمر المناخ بشرم الشيخ في العام قبل الماضي، ومنح الفرصة للمحافظات والمواطنين للتعبير عن آرائهم، والتقدم بمشروعاتهم في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

رحب محافظ الأقصر بالحضور، وأصحاب المشروعات المشاركين في الفعاليات، مؤكدا على أهمية " المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية " التي يتم تنفيذها برعاية السيد رئيس الجمهورية، مشيدا بالمشروعات المقدمة وأهميتها وتنوعها.

وقد تم خلال المؤتمر الإعلان عن المشروعات الفائزة بكل محافظة من المحافظات المشاركة، وجاءت المشروعات الفائزة من محافظة الأقصر كالتالي، في فئة المشروعات كبيرة الحجم فاز عدد 2 مشروع وهي ( شجرتي مثمرة إلكترونيا باسم د. رضا على السيد عطا الله - ومشروع المؤتمر العالمي الأول لحقوق حضارة الأقصر عاصمة عواصم الحضارة باسم الدكتور أحمد يحيي.

وفي فئة المشروعات متوسطة الحجم فاز عدد 3 مشروع وهي (الادارة المستدامة الذكية مناخيا لمزارع القصب باسم الدكتور على محمد على، ومشروع نوارة باسم الدكتور هناء علي، ونور طه )، ومشروعات جرناوي باسم الدكتور أحمد يحيي، كما فاز في فئة المشروعات المحلية الصغيرة" حياة كريمة " عدد 1 مشروع وهو ( تصنيع الطوب من مخلفات البلاستيك والزجاج ومخلفات البناء، باسم أحمد عباس حسن ).



وفي فئة مشروعات الشركات الناشئة فاز عدد 3 مشروعات (vermicompost باس أريج جودة، ومشروع الاغاثة بالطاقة والمياه المعالجة باسم المهندس محمد كمال، ومشروع صناعة الأسمدة العضوية الأمنة من المخلفات باسم أحمد البدوي، والدكتور محمد البدوي ).



وفاز في فئة المبادرات التشاركية المجتمعية غير الهادفة للربح عدد 2 مشروع " (رفع الاقتصاد الاسري باسم محمود عبد الراضي، ومشروع مبادرة إعادة التدوير والزراعة المستدامة باسم الدكتور محمد محيي الدين).



وفي فئة المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ فاز عدد 3 مشروعات ( استنبات الحبوب باسم منى محمد، ومشروع اعادة تدوير المخلفات الزراعية باسم هبة محمد أحمد)، ومشروع موقف سيارات ذكي يعمل بالطاقة الشمسية باسم الدكتور خالد خليفة أحمد.

وفي نهاية المؤتمر قام محافظا " الأقصر، وقنا" وسكرتير عام محافظة أسوان، وممثل محافظة سوهاج بتكريم أصحاب المشروعات الفائزة، ومنحهم شهادات التكريم، متمنين لهم التوفيق في إعلان المشروعات الفائزة على مستوي الجمهورية.

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