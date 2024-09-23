مدير تعليم دمياط يتابع انتظام الدراسة في جميع المدارس

عقد محمد رمضان غريب وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط اجتماعًا ضم مديري الإدارات التعليمية، لبحث سير العملية التعليمية في بدايتها وتذليل أي عقبات تواجهها وضمان سير العملية التعليمية بسلاسة وفعالية، وتقديم أفضل الخدمات التعليمية للطلاب.

جاء ذلك بحضور الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية، والمهندس عادل المغربي مدير عام التعليم الفني ومديري المراحل التعليمية والتناسيق والمتابعة وتقييم الأداء.

وكيل الوزارة يؤكد علي طرح الحلول المناسبة للمشكلات التي واجهتها المدارس في الأيام الأولى

وناقش وكيل الوزارة انتظام الدراسة وحل المشكلات والتأكيد على أهمية انتظام الدراسة في جميع المدارس، وطرح الحلول المناسبة للمشكلات التي واجهتها المدارس في الأيام الأولى.

كما ناقش وكيل الوزارة موقف كثافة الفصول، والعمل على سد العجز في المدرسين وتحديد أوجه القصور في هذا الشأن.

بالإضافة إلي وضع الحلول المناسبة للمدارس التي تعمل بنظام اليوم الدوار، والتأكد من انتهاء عملية تسليم الكتب المدرسية لجميع الطلاب.

وكيل الوزارة يجتمع بمديري الإدارات التعليمية

وكيل الوزارة يؤكد علي الانتهاء من أعمال الصيانة في المدارس

وأكد وكيل الوزارة أهمية الانتهاء من أعمال الصيانة في المدارس، وتفعيل الأنشطة المختلفة، ومتابعة الانضباط الإداري في جميع المؤسسات التعليمية.

جاء هذا الاجتماع تنفيذًا لتوجيهات السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والسيد محافظ دمياط، الرامية إلى توفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بدمياط حرصها الدائم على متابعة سير العملية التعليمية وتذليل أي عقبات تواجهها، وذلك تحقيقًا لرؤية مصر 2030 في بناء جيل متعلم ومثقف.