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حوادث

حبس مستريح المحلة وزوجته بتهمة النصب على المواطنين

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قررت النيابة العامة حبس مستريح المحلة وزوجته 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لقيامهما بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم نظير توظيفها لهم والتى تقدر بملايين الجنيهات.

تلقى قسم شرطة أول المحلة بمديرية أمن الغربية بلاغا من (9 أشخاص) بقيام (ربة منزل وزوجها - مقيمان بدائرة القسم)  بالنصب عليهم والحصول منهم على مبالغ مالية نظير توظيفها فى مجال الإستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية إلا أنهما لم يفيا بذلك أو رد  المبالغ المالية إليهم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الغربية من ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بإرتكابهما الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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قطاع الأمن العام قسم شرطة أول المحلة النيابة العامة

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