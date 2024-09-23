«عاشق» فى مقدمة التوب 5، البوكس أوفيس للأفلام المصرية

تصدر فيلم عاشق بطولة أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد، أمس الأحد 22 سبتمبر، إجازة نهاية الأسبوع، إيرادات شباك تذاكر دور العرض المصرية.

وحل فيلم “إكس مراتي” بطولة هشام ماجد وأمينة خليل ومحمد ممدوح في المركز الثاني، فيما جاء فيلم “ولا رزق 3” في المركز الثالث.

إيرادات الأفلام

وجاءت إيرادات الأفلام بدور العرض السينمائي أمس كالتالي:

حقق فيلم عاشق لـ أحمد حاتم وأسماء أبو اليزيد 562 ألف جنيه.. بإجمالي ايرادات 11 مليون و661 ألف جنيه مصري.

حقق فيلم إكس مراتي لـ هشام ماجد ومحمد ممدوح 300 ألف جنية، بإجمالي 82 مليون و590 ألف جنيه مصري.

حقق فيلم ولاد رزق 3 لـ أحمد عز و عمرو يوسف 89ألف و500 جنيه، بإجمالي258 مليون و280 ألف جنيه مصر.

فيما حقق فيلم اللعب مع العيال لـ محمد إمام وأسماء جلال بدور العرض المصري فى 83 ألف جنية.. بإجمالي 55 مليون و448 ألف جنيه مصري



وفي المراكز الثلاثة الأخيرة جاء فيلم عصابة الماكس لــ أحمد فهمي وروبي محققا إيرادات بلغت 26 ألفا... بإجمالي 28 مليون و483 ألف جنيه مصري.





وبالمركز قبل الأخير حقق فيلم جوازة توكسيك لـ ليلي علوي إيرادات هزيلة وجنى3 الاف و، 200 جنية، ووصل إجمالي 9 مليون و341 ألف جنية

وبالمركز الأخير جاء فيلم أهل الكهف لـ خالد النبوي وغادة عادل مكتفيا بإيرادات 319 جنيهًا... بإجمالي ايرادات هزيل وهو 13 مليون و626 الف جنية