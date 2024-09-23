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برنامج لتأهيل العاملين بالمدن الجامعية بعين شمس لتقديم الدعم النفسي للطلاب

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو
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انطلقت  فعاليات البرنامج التدريبي للعاملين بقسم الإشراف في المدن الجامعية عين شمس (طلبة وطالبات) والفروع الخارجية، إلى جانب العاملين بوحدات الإرشاد النفسي، في إطار حرص قطاع التعليم والطلاب بجامعة عين شمس على تطوير مهارات العاملين بقطاع المدن الجامعية وتعزيز كفاءتهم. 

برنامج تدريبي لتأهيل العاملين بالمدن الجامعية على تقديم الدعم النفسي للطلاب بعين شمس 

تم تنظيم البرنامج بالتعاون مع فريق الدعم النفسي بمستشفيات جامعة عين شمس، تحت رعاية  الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، وبإشراف فني وعلمي الأستاذ الدكتور هشام رامي، وإشراف عام وتنسيق إداري  إبراهيم سعيد، أمين الجامعة المساعد لقطاع التعليم والطلاب.

تستمر فعاليات البرنامج التدريبي حتى يوم الخميس الموافق 26 سبتمبر، من الساعة التاسعة صباحًا في قاعة مؤتمرات المبنى الرئيسي بالمدينة الجامعية للطلبة، ويهدف البرنامج إلى تدريب العاملين بالمدن الجامعية على كيفية اكتشاف الحالات النفسية التي قد يعاني منها الطلاب بسبب ضغوط الدراسة.

وقد تم تقسيم البرنامج إلى دفعتين، تشمل الدفعة الأولى مشرفات المدينة الجامعية الرئيسية والفروع الخارجية من يوم الأحد إلى الثلاثاء، ويقوم بالتدريب وإلقاء المحاضرات الدكتورة ميار نوارة، استشاري الطب النفسي بجامعة عين شمس، والدكتور عمر جمال، استشاري الطب النفسي بالجامعة، لتأهيل الكوادر المشرفة على الطلاب لتقديم الدعم النفسي اللازم للطلاب والطالبات.

أما المجموعة الثانية ستكون علي مدار يومى الاربعاء والخميس وتشمل العاملين بالمدينة الجامعية - طلبة.

 

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