شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية بجامعة عين شمس

توفر جامعة عين شمس عددًا من المقار كمدن جامعية لاستضافة الطلاب والطالبات الوافدين والذين يقطنون في محافظات بعيدة، ولكن تضع الجامعة عدة شروط يجب توافرها لالتحاق الطالب بالمدينة الجامعية.

وتوفر الجامعة أيضا خدمات مختلفة للطلاب بدءا من السكن مرورا بالخدمات الغذائية والرعاية الصحية والنفسية وصولا للخدمات الترفيهية، بما يسمح بتوفير جو ملائم للدراسة.

وتعمل الجامعة كل عام على صيانة المدن الجامعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة فيها بما يتلاءم مع احتياجات الطلاب ومتطلباتهم.

شروط الالتحاق بالمدينة الجامعية

1-أن يكون الطالب من غير سكان القاهرة الكبرى علما بأن مراكز (طوخ – كفر شكر – بنها – شبين قناطر – (محافظة القليوبية) – الصف – إطفيح – الحوامدية – العياط – البدرشين – منشأة القناطر – الواحات (محافظة الجيزة) خارج نطاق القاهرة الكبرى.

2 - أن يكون الطالب حاصل على الثانوية العامة من خارج القاهرة الكبرى.

3 - أن يكون الطالب مقيد نظامي بأقسام الليسانس أو البكالوريوس مع تقديم شهادة تفيد النجاح والتقدير والنسبة المئوية لمجموع درجات الطالب.

4 - ألا يكون صدر ضده عقوبة من إحدى العقوبات التأديبية والمنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها أو لائحة المدن الجامعية.

5 - ألا تكون عليه مستحقات مالية للمدن الجامعية.

6 - استيفاء طلب الإقامة إلكترونيا وبعد إعلان نتيجة القبول يتم تقديم جميع المستندات والإقرارات والتوقيعات ورقية بإدارة المدن.

7 - أن تكون الطالبة غير متزوجة ولم يسبق لها الزواج مع تقديم شهادة إدارية بذلك.

صورة بطاقة الرقم القومي للطالب وولي الأمر والضامن على أن يكون تاريخ إصدار هذه البطاقات من عام سابق.

- يمكن الاستعاضة عن الضامن بسداد 200 جنيه كبدل للضامن تسترد في حالة عدم وجود تلفيات.

- صورة بطاقة الترشيح للطالب المستجد مع ما يفيد رفض الكلية الإقليمية المناظرة للتحويل إليها، أو التقدم ببطاقتي ترشيح الأولى عند تمام الترشح والثانية بعد رفض مكتب التنسيق قبول التحويل.

- اجتياز الكشف الطبي وإجراء التحاليل الطبية المطلوبة.

- إقرار من الضامن معتمد من جهة عمله.

- عدد 16 صورة فوتوغرافية 4×6.