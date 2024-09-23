قرار من النيابة بشأن المتهم بسرقة الدراجات النارية في المعادي
أمرت جهات التحقيق، اليوم الإثنين، بحبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بسرقة الدراجات النارية، ومصادرة المضبوطات.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة لمروره بضائقة مالية موضحًا أنه ارتكب واقعتين سرقة وتخصص في سرقة الدراجات البخارية بأسلوب توصيل الأسلاك وبيعها لتاجر على علم أنها من متحصلات سرقة.
كانت مباحث المعادي ألقت القبض على مسجل خطر متورط في سرقة الدراجات النارية بأسلوب كسر الجادون وتوصيل الأسلاك.
وتم بإرشاده ضبط الدراجتين لدى عميله سيئ النية عاطل "له معلومات جنائية"، تم ضبطه، تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة العامة للتحقيق.
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