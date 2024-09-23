الأرصاد تكشف ظاهرة جوية جديدة خلال فصل الخريف

حالة الطقس، كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة مع دخول فصل الخريف.

كتل هوائية من جنوب غرب أوروبا

وأكدت خلال تصريحات تليفزيونية بالقناة الأولى اعتدال قيم درجات الحرارة على مدار الـ3 أشهر المقبلة بعد الصيف الساخن، وذلك بسبب التأثر بالكتل الهوائية القادمة من جنوب غرب أوروبا.

انخفاض درجات الحرارة

ولفتت إلي انخفاض نسبة الرطوبة خلال الأيام المقبلة، مع تراجع قيم درجات الحرارة لتتراوح درجة الحرارة العظمى على القاهرة ما بين 32 الي 33 درجة مئوية.

كميات الأمطار والسيول خريف 2024

وأشارت الي أن هناك فرص لسقوط الأمطار خلال الأيام المقبلة لا سيما على المناطق الشمالية وحتى جنوب البلاد، لافتة الي زيادة كميات السيول والأمطار الخريف الجاري مقارنة بالأعوام الماضية.

نصيحة الأرصاد الجوية

ونصحت المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية في ظل توقعات بحدوث موجات جوية سريعة وحادة خلال الخريف الجاري.