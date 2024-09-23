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حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 23- 09- 2024

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس، اليوم الإثنين، حيث يسود طقس حار نهارًا مائل للحرارة رطب ليلًا على أغلب الأنحاء.

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الأرصاد تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى الوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

 

حالة الطقس ليلًا

كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد مائل للحرارة رطب ليلًا على جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.


كما حذرت هيئة الارصاد الجوية من شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية.

 

حالة الطقس اليوم

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة عن اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة المحسوسة:34

درجة الحرارة الصغرى:  24

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:28

درجة الحرارة المحسوسة: 31

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الشرقية

درجة الحرارة العظمى:30

درجة الحرارة المحسوسة:33

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة المحسوسة:37

درجة الحرارة الصغرى: 27

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 35

درجة الحرارة الصغرى: 23

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:37

درجة الحرارة المحسوسة: 38

درجة الحرارة الصغرى:26

 

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