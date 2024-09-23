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حوادث

اعترافات تفصيلية لمسجل خطر طعن شابا لسرقة هاتفه المحمول بالسيدة زينب

حبس، فيتو
حبس، فيتو

اعترف لص احترف سرقة الهواتف المحمول بالإكراه في السيدة زينب تفاصيل ارتكابه واقعة سرقة بالإكراه لأحد المواطنين بعد أن مزقه بسلاح أبيض وأمرت جهات التحقيق بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه  تربص للمجني عليه وما أن ظفر به خرج عليه ممسكًا سلاحا أبيض وطلب منه هاتفه المحمول إلا أن المجني عليه رفض أن يعطيه الهاتف، ما دفع المتهم إلى الاعتداء عليه وإصابته وتمكن عقب ذلك من الاستيلاء على الموبيل بالقوة.

أضاف المتهم أنه عقب ارتكابه الواقعة اختفى عن الأنظار وأخفى الهاتف المحمول في منزله لحين التصرف فيه، إلا أنه  تم القبض عليه من قبل مباحث السيدة زينب.

وتوصلت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة لكشف هوية المتهم عقب بلاغ من المجني عليه، وتبين من التحريات أنه مسجل خطر وله معلومات جنائية، وألقي القبض عليه عقب إذن من النيابة العامة.

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السيدة زينب الادارة العامة لمباحث القاهرة مباحث السيدة زينب النيابة العامة

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